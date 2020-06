Experte verrät: Droht uns ein extremer Hitzesommer?

Derzeit ist es in Deutschland mit mehr als 30 Grad ziemlich heiß. Doch wie geht es eigentlich in den nächsten Wochen weiter? Ein Experte hat jetzt verraten, ob uns ein extremer Hitzesommer bevorsteht oder nicht.

In dieser Woche zeigte sich der Sommer von seiner besten Seite. Mit mehr als 30 Grad ist es derzeit recht heiß und auch sonnig. Doch so langsam zeigt sich das Wetter auch von seiner unbeständigen Seite: Am Wochenende drohen teils heftige Unwetter mit Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Schwere Gewitter am Wochenende möglich

Wir erleben derzeit typischen europäisches Sommerwetter und der europäische Sommer ist nun mal eher von der wechselhaften Sorte. Kurze warme bis heiße Phasen wechseln sich mit kühlen Wetterphasen ab. Dazwischen kann es teils kräftige Gewitter geben. So geht es auch am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche weiter“, sagt erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Steht uns ein Hitzesommer bevor?

„Nach einem extremem Hitzesommer sieht es in Deutschland derzeit nicht aus. Die kommenden 7 bis 14 Tage bringen normal temperiertes Sommerwetter. Ab und zu kann es dazu Schauer und Gewitter geben. Zeitweise kann es allerdings richtig schwül werden“, so der Wetter-Experte. Und weiter: „Ist es wieder eine große Hitze, noch eine starke Abkühlung in Sicht.“ Derzeit sieht es also nicht danach aus, als würden wir einen extremen Hitzesommer erleben.

So geht es in den nächsten Tagen weiter

Samstag: 23 bis 32 Grad, schwül-warm bis heiß, zeitweise Gewitter

Sonntag: 19 bis 26 Grad, kühler, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern

Montag: 19 bis 26 Grad, mal Sonne, mal Wolken und kaum Schauer

Dienstag: 20 bis 29 Grad, vielfach freundlich und trocken, lokal abends Gewitter

Mittwoch: 21 bis 30 Grad, mal Sonne, mal Wolken, kurze Gewitter

Donnerstag: 22 bis 31 Grad, weiter leicht wechselhaft, mal Sonne, mal Wolken, Gewitter