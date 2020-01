Estefania Wollny: Krankenhaus! Was steckt hinter ihrer Krankheit?

Warum brach Estefania Wollny damals zusammen? Seit fast vier Monaten leidet die 17-Jährige an heftigen Kopfschmerzen Nun muss sie erneut ins Krankenhaus und sich untersuchen lassen. Ob die Ärzte diesmal eine Diagnose stellen können?

Bei Estefania Wollny wollen die Kopfschmerzen einfach nicht verschwinden – und die Ärzte wissen nicht, was der 17-Jährigen fehlt. „Estefania fing auf einmal an, zu schwanken. Calantha und ich sind dann hingegangen und haben sie in den Arm genommen. Doch Estefania nahm nur ihre Hände vors Gesicht und schrie die ganze Zeit: ‚Au, au, au. au!‘ Sie hat dermaßen Schmerzen“, sagte Silvia Wollny damals besorgt.

Welche Krankheit hat Estefania Wollny?

Nach dem Zusammenbruch wurden zahlreiche Untersuchungen im Krankenhaus gemach – eine Diagnose konnten die Ärzte jedoch nicht stellen. „Die haben heute Morgen das MRT gemacht und Estefania hat kein Blutgerinnsel im Kopf, aber sie hat in dem Bereich Unklarheiten“, so Schwester Sarafina. Die Familie machte sich große Sorgen um sie, denn sogar ein Schlaganfall oder eine Hirnhautentzündung wurden nicht ausgeschlossen – das hat sich glücklicherweise jedoch nicht bestätigt.

Ärzte konnten bisher keine Diagnose stellen

„Man fühlt sich scheiße, wenn man sein eigenes Kind da liegen sieht, wie es leidet. Man möchte dem Kind die Schmerzen abnehmen.“, so Silvia Wollny. Kurze Zeit später gab es endlich Entwarnung. „Ich bin erleichtert. Der Arzt hat gesagt, dass keine Gehirnblutungen oder sonstige bösartige Sachen da sind. Das ist vielleicht stressbedingt“, zeigt sich das Familienoberhaupt erleichtert.

Erneut Untersuchungen im Krankenhaus

Doch Estefania Wollny leidet noch immer an heftigen Kopfschmerzen. In der neuen Folge von „Die Wollnys“ muss sich die 17-Jährige deshalb in der Uniklinik in Düsseldorf erneut untersuchen lassen. Ist ihm ihren Kopf vielleicht doch etwas, was dort nicht hingehört? Die Familie warten gespannt auf die Untersuchungsergebnisse… RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ am 22. Januar 2020 um 20:15 Uhr.