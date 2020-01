Enthüllt: So lange sind Sylvana Wollny und Flo schon ein Paar!

Sylvana Wollny und Florian Köster sind ein echtes Traumpaar. Aus der Doku-Soap „Die Wollnys“ sind die beiden kaum wegzudenken. Doch wusstest du eigentlich, wie lange die 28-Jährige mit ihrem Liebsten schon zusammen ist? Das haben sie bei Instagram jetzt enthüllt!

Das Paar hat mittlerweile eine kleine Familie gegründet: Sylvana Wollny hat zwei Töchter auf die Welt gebracht – die zwei kleinen sind der ganze Stolz des Paares. Seit mittlerweile knapp 9 Jahren sind die beiden schon zusammen – aber wann ist der Funke eigentlich genau übergesprungen?

Seit diesem Datum sind Sylvana und Flo zusammen

Sylvana Wollny stellte sich bei Instagram wieder den neugierigen Fragen von Fans. Ein User wollte von ihr wissen, seit wann die beiden eigentlich genau zusammen sind. „Seit dem 17.09.2011“, antwortete die 28-Jährige auf die Frage. Seit mittlerweile mehr als acht Jahren sind die beiden unzertrennlich.

Kommt noch ein drittes Baby?

Bei der Familie ist immer was los: Nachdem Anastasia-Sophie im Sommer auf die Welt kam, wurde in der neuen Folge von „Die Wollnys" jetzt Celina-Sophia eingeschult. Mit der Familienplanung haben Sylvana und Flo aber abgeschlossen – zumindest vorerst. „Momentan sind wir sehr happy mit unseren beiden Prinzessinnen. Das Thema ist also erstmal abgeschlossen. Aber wir sind ja noch jung. Umentscheiden kann man sich immer noch", erzählte die 28-Jährige vor einigen Monaten im exklusiven Interview mit KUKKSI. Ein weiteres Baby soll wohl erstmal nicht mehr folgen…