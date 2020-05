Einschlaf-Trick: So schläfst du ganz schnell ein!

Wir alle kennen es: Man liegt im Bett und kann einfach nicht einschlafen! Das kann schon ziemlich nervig sein – vor allem dann, wenn es häufiger vorkommt. Doch ein Trick könnte nun helfen, dass du total schnell einschläfst.

Man wälzt sich von der einen zur anderen Seite, wenn man nicht einschlafen kann – das macht aber teilweise alles noch viel schlimmer. Und auch die anderen Sachen wie der Atem-Trick oder Tee hilft alles nichts. Doch nun haben Forscher in einer Studie herausgefunden, dass ein Einschlaf-Trick viel besser helfen soll.

Mit diesem Trick schläfst du schneller ein

Das Schlafverhalten von 416 Personen wurde ein Jahr von Wissenschaftlern der „University of Pennsylvania School of Medicine“ untersucht. Das Ergebnis dürfte wohl viele überraschen: Leute, die beim Einschlafen waren, aber nochmal aufgestanden sind, konnten später viel besser schlafen. Die Probanden, welche im Bett liegen geblieben sind, hatten weitere Probleme beim Einschlafen. Studienautor Dr. Michael Perlis hat in einem Interview mit Real Simple verraten, dass die Leute aufgestanden sind, um unter anderem ein Buch zu lesen – rund eine Stunde später sollen sie tief und fest geschlummert haben.

Hilft Milch mit Honig?

Du kannst natürlich auch aufstehen, um dir ein Glas Milch mit Honig zu machen. Das ist ein beliebtestes Hausmittel bei Schlafproblemen – so hast du gleich eine doppelte Wirkung, denn schließlich stehst du dabei auch auf. Milch enthält das Hormon Melatonin, ebenso wie die Aminosäure Tryptophan – es handelt sich dabei um schlaffördernde Substanzen. Die darin enthaltene Menge ist aber sehr gering. Ob Milch mit Honig tatsächlich beim Einschlafen hilft, ist bisher noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen.

Es gibt übrigens auch noch andere Faktoren, welche das Einschlafen beeinflussen – bevor du dich im Bett legst, solltest du nichts mehr Essen sowie Alkohol oder Kaffee trinken. Denn wenn du dich mit Wachmacher vollpumpst, hilft wahrscheinlich auch das Aufstehen nichts – denn schließlich ist dein Körper aufgrund des Koffeins in einem sehr wachen Zustand und kommt nicht zur Ruhe.