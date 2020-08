DSDS 2021: Kompletter Jury-Wechsel in der neuen Staffel!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ kommt neuer Schwung rein: In der neuen Staffel wird die komplette Jury ausgewechselt! Nur Dieter Bohlen soll laut einem Medienbericht dabei bleiben.

Neben Dieter Bohlen suchten Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo bei DSDS nach einem neuen Superstar. Bekannt war bisher: Xavier Naidoo wird in der kommenden Staffel nach seinem Rausschmiss wegen eines umstrittenen Videos nicht mehr dabei sein. Doch nun ist auch klar: Pietro Lombardi und Oana Nechiti werden ebenfalls nicht mehr am Jurypult sitzen.

Jury wird neu besetzt

Die Bild-Zeitung berichtet, dass die Jury komplett neu besetzt wird. Pietro Lombardi hat das mittlerweile auch bestätigt. „Ich hätte es mir gewünscht, denn ich liebe DSDS. Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da, aber ich bin leider nicht in der nächsten Staffel in der Jury“, so der Sänger bei Instagram. Er hofft auf ein mögliches Juroren-Comeback.

Oana Nechiti meldet sich zu Wort

Und auch Oana Nechiti hat sich zu Wort gemeldet. „Mit Liebe und Dankbarkeit verabschiede ich mich von diesem wunderbaren Projekt, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat“, schreibt sie in einem Statement. Dann bedankt sich die Tänzerin bei ihren Jury-Kollegen: „Ich fühle mich sehr bereichert dadurch, dass ich mit euch zusammen arbeiten durfte.“ Dass Florian Silbereisen nicht mehr bei DSDS dabei sein wird, war auch klar. Er hatte nur Xavier Naidoo in der Castingshow vertreten. Wer soll stattdessen in der Jury sitzen? Laut der Bild-Zeitung ist angeblich Maite Kelly dabei – offiziell bestätigt ist das aber von RTL bisher noch nicht. Einige andere Medien berichten, dass Rapperin Loredana in der Jury sitzen soll – das hat der Sender bereits dementiert.