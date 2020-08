DSDS-Aus? Pietro Lombardi meldet sich zu Wort!

Schon länger wird über die mögliche Jury bei DSDS spekuliert. Doch wird Pietro Lombardi in der kommenden Staffel wieder dabei sein? Der Sänger meldet sich jetzt selbst mit einem überraschenden Statement zu Wort.

Im kommenden Jahr zeigt RTL wieder eine neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. In den nächsten Wochen finden die Castings statt, wo sich Kandidaten vorstellen können. Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, wer neben Dieter Bohlen in der Jury sitzen wird. Eine Entscheidung ist darüber wohl anscheinend noch nicht gefallen.

Sind Florian Silbereisen und Oana Nechiti dabei?

Fakt ist: Florian Silbereisen ist in der kommenden Staffel nicht mehr dabei. Unklar ist auch, ob auch Oana Nechiti wieder Jurorin sein wird. Eine TV-Pause wäre bei ihr aber durchaus denkbar. „Eine einzige Sache gibt’s, mit der ich noch nicht ganz zufrieden bin in meinem Leben, und das ist, dass wir nur ein Kind haben und noch keine zwei. Ich wünsche mir für meinen Sohn, dass er das hat, was ich mit meiner Schwester habe. Das ist einfach so viel wert“, erzählte die Tänzerin mal in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Erstes Statement von Pietro Lombardi

Und auch bei Pietro Lombardi scheint das ganze noch unsicher zu sein. Der Sänger beantwortete wieder mal zahlreiche Fragen auf Instagram. „Freue mich dieses Jahr auf DSDS, bin dabei“, schrieb ein Follower. „Ich weiß zwar noch nicht, ob ich noch Juror bei DSDS bin, aber wünsche dir viel Glück“, meint er dazu. „Ich denke, ich werde euch in den nächsten Tagen was dazu sagen können oder auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht“, sagt er seiner Community. Sollte er nicht mehr dabei sein, würden das die Fans ziemlich schade finden. Denn Pietro Lombardi gilt als Zuschauerliebling und hat viel zum Erfolg der Show in den letzten zwei Jahren beigetragen.