DSDS 2020: Regeln gebrochen! Kathrin Bibert fliegt aus der Show

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ müssen sich die Kandidaten an einige Regeln halten. Katja Bibert scheint das nicht ganz so ernst genommen zu haben. Die krasse Konsequenz: Die Kandidatin fliegt nun aus der Show!

Kathrin „Katja“ Bibert hat den Recall in Südafrika überstanden und hätte womöglich bald den Einzug in die Live-SHows von DSDS geschafft. Doch der Traum von einer großen Musikkarriere ist nun geplatzt: RTL gab nämlich bekannt, dass die Kandidatin aus der Show geflogen ist. Der Grund? Die Blondine hat die Regeln gebrochen! Und da versteht der Sender einfach keinen Spaß.

Katja Bibert hat die Regeln gebrochen

„Der Teilnehmer garantiert, dass er aktuell keinen Management-, Merchandising- oder Künstlerexklusivvertrag oder einen anderen Vertrag über seine musikalischen und /oder darstellerischen Leistungen abgeschlossen hat“ – so lautet eine Regel, an welche sich die Kandidaten halten müssen. Doch nun kam heraus: Die 20-Jährige hat vor ihrer Teilnahme an der Castingshow einen Künstlervertrag unterschrieben.

Das sagt Pietro Lombardi

Nach dem Einzug ins Haus hat Pietro Lombardi die Nachricht überbracht, dass Katja Bibert kein Teil mehr in der Show ist. Der DSDS-Juror hat sich mittlerweile auch zu ihrem Aus geäußert: „Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, es fehlt eine Person. Katja hat vor dem Recall einen Management-Vertrag unterschrieben. Das ist bei DSDS nicht erlaubt – und somit ist Katja Bibert raus“, sagt er.

Kandidaten kämpfen um Einzug in die Live-Shows

Für die anderen Kandidaten hat das keine Auswirkungen. Somit kämpfen Chiara D’Amico (18), Nicole Frolov (16), Lorna Hysa (27), Ramon Kaselowsky (26), Lydia Kelovitz (29), Marcio Pereira Conrado (25), Tamara Lara Pérez (20), Ricardo Rodrigues (21), Manolito Schwarz (27), Joshua Tappe (25) und Paulina Wagner (22) in der Recall-Entscheidung im Landschaftspark Duisburg um den Einzug in die Live-Shows, welche RTL ab dem 14. März 2020 zeigen wird. Die neue Folge von DSDS zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.