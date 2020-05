DSDS: Muss der Recall ausfallen?

Das Coronavirus wirkt sich nicht nur auf unser alltäglichen Leben aus. Zahlreiche TV-Produktionen sind davon auch betroffen – dazu zählt auch „Deutschland sucht den Superstar“. Kann die Show aufgrund der Bedingungen überhaupt stattfinden?

Das Casting, der Recall im Ausland und danach die Live-Shows – so ist der Ablauf bei DSDS. Doch die Corona-Pandemie stellt die Macher der Show vor schwierigen Herausforderungen. Nico Hofmann verantwortet mit seiner Produktionsfirma UFA die Castingshow. In einem Interview hat er nun verraten, ob die kommende Staffel unter den Bedingungen überhaupt stattfinden kann.

Findet DSDS ohne den Recall statt?

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren schon zuletzt bei DSDS in den Live-Shows zu spüren, denn im Studio durfte kein Publikum anwesend sein – das Casting und der Recall wurden vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet. Die Auswirkungen auf die nächste Staffel könnten aber noch viel größer sein. „Die spannende Frage ist: Wie entfaltet sich die Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten? Wenn die Richtlinien so bleiben, wie sie momentan sind, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Recall mit großen Reisen geben können. Dann werden wir auch keine 200 oder 300 Bewerber zum DSDS-Casting bitten können. Aber das sehen wir dann“, erklärt Nico Hofmann in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung. DSDS ohne Casting und Recall wäre jedenfalls kaum vorstellbar, aber die Show wäre so kaum umsetzbar.

GZSZ auch mit Problemen

Die Produktionsfirma ist auch für Soaps wie GZSZ verantwortlich. Und auch dort arbeitet die Crew unter schweren Bedingungen. „Die große Herausforderung werden ganz sicher Körperkontakt, große Nähe, Kuss- und erotische Szenen sein. Wir fragen uns seit Wochen: Wie bekommen wir das hin? Wir sind gerade in der Abstimmung der Arbeitsschutzrichtlinien mit dem Bundesarbeitsministerium. Wir sind auf einem guten Weg. Im Grunde erleben wir nichts anderes als die Friseure und die Restaurantbesitzer", erklärt er. Die Dreharbeiten am Set mussten zwischenzeitlich sogar pausieren.