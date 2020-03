DSDS 2020: Das sind die Songs im Finale

Chiara, Joshua, Paulina oder Ramon? Die vier besten Kandidaten kämpfen im großen Live-Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ um den Titel „Superstar 2020“. Der Gewinner bekommt 100.000 Euro und einen Vertrag mit Universal Music.

Chiara D’Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Roselly singen in der Liveshow jeweils drei Songs: Ihr Staffelhighlight, einen neuen Song und den von Dieter Bohlen komponierten Finalsong „Eine Nacht“ – entweder in einer Schlager- oder einer Popversion. Die Finaltitel der Kandidaten stehen bereits ab Freitag auf allen Musikplattformen zum Download bereit.

Nur die Zuschauer entscheiden

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Florian Silbereisen werden im Finale wie gewohnt ihr Urteil abgeben, doch sie haben diesmal keinerlei Stimmrecht. Im Finale wählen wieder nur die Zuschauer den neuen Superstar. Die Leitungen sind ab Samstag, den 4. April, 20.15 Uhr offen.

Das sind die Songs

Joshua Tappe

Neu: „Supergirl“, Reamonn

Staffelhighlight: „Hoch“, Tim Bendzko

Finalsong: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Chiara D’Amico

Neu: „Baby One More Time“, Britney Spears

Staffelhighlight: „Dance Monkey“, Tones And I

Finalsong:“Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Ramon Roselly

Neu: „Tränen lügen nicht“, Michael Holm

Staffelhighlight: „100 Jahre sind noch zu kurz“, Randolph Rose

Finalsong: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Paulina Wagner

Neu: „Sieben Leben für Dich“, Maite Kelly

Staffelhighlight: „Wie schön Du bist“, Sarah Connor

Finalsong: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Wer wird der neue Superstar 2020?

Zunächst performen die vier Finalisten einen neu einstudierten Song. Im Anschluss wird es dann zum ersten Mal ernst, denn derjenige mit der geringsten Zuschauerresonanz muss nun bereits die Show verlassen. In der folgenden Runde singen die verbliebenen drei Kandidaten ihr jeweiliges Staffelhighlight. Mit der nächsten Zuschauerabstimmung fällt schließlich die Entscheidung, welche beiden Sänger oder Sängerinnen im Finale gegeneinander antreten werden. Beide performen nun den von Dieter Bohlen komponierten Finalsong „Eine Nacht“! Der Countdown läuft, die Spannung steigt – und am Ende der Sendung wird Moderator Alexander Klaws schließlich bekannt geben, wen die Zuschauer zum Superstar 2020 gewählt haben. Das Finale von DSDS zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.