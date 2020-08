Dschungelcamp 2021: Steht die Show vor dem Aus?

Seit mittlerweile 2004 läuft „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Das Dschungelcamp ist seitdem das erste große Trash-Highlight des Jahres im TV. Doch kann die Show aufgrund der Corona-Pandemie im kommenden Jahr überhaupt in Australien stattfinden?

Die Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Krise erschweren die Dreharbeiten in Australien. Deshalb steht das Dschungelcamp in der Form, wie wir es kennen, auf der Kippe. Fakt ist: RTL produziert auch im kommenden Jahr eine neue Staffel der beliebten Show. Diese wird aber wahrscheinlich nicht in Australien stattfinden.

„I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!“, die britische Ausgabe der Reality-TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der produzierende Sender ITV hat nun bestätigt: Erstmals wird die Sendung nicht in Australien produziert. „Die Show wird jeden Abend live aus einer Burgruine auf dem Land übertragen“, heißt es in einem Statement. Der Gewinner wird erstmals „zum Burgkönig oder zur Burgkönigin gekrönt“, schreibt der Sender weiter in der Mitteilung.

Kein Dschungelcamp in Australien

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Show in Australien verwirklichen zu können. Leider wurde uns aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie und obwohl wir viele verschiedene Eventualitäten in Betracht gezogen haben klar, dass es für uns einfach nicht möglich ist, dorthin zu reisen und die Staffel dort zu machen“, erklärt Richard Cowles, Direktor für Unterhaltung der ITV Studios.

Was passiert mit der deutschen Version?

Und was passiert nun mit der deutschen Version? Das ist derzeit noch völlig unklar. RTL hält sich derzeit noch bedeckt. „Wir werden alles dafür geben, im Januar mit ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ wieder on air zu sein, in welcher Form auch immer. Wir stellen uns der Corona-bedingten Challenge und prüfen derzeit sehr gewissenhaft, ob wir wieder in das bewährte australische Dschungelcamp gehen können. Gleichzeitig denken wir auch über passende Alternativen für die 15. Staffel nach“, sagte ein Sendersprecher gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news.