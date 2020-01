Dschungelcamp 2020: So viele Kilos hat Prince Damien verloren!

Zwei Wochen kämpfen die Stars bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Prince Damien ging als Sieger der diesjährigen Staffel hervor und konnte sich gegen Daniela Büchner und Sven Ottke im Finale durchsetzen. Doch wie viele Kilos hat er eigentlich verloren?

Die Sterne-Bilanz fiel im Dschungelcamp nicht gerade positiv aus. Die Folge: Die Stars mussten hungern! Es gab fast nur Reis und Bohnen – die unfreiwillige Diät hat sich bei den Stars ziemlich bemerkbar gemacht. Während der Zeit in Down Under hat auch Prince Damien einige Kilos verloren, wie er nun selbst verraten hat.

Prince Damien nahm fast zehn Kilo ab

In einem Interview hat Prince Damien offenbart, auf was er sich nach dem Dschungelcamp am meisten freut. „Ich werde auf jeden Fall meine Oma besuchen. Ich habe ihr versprochen, dass wir essen gehen. Dafür muss immer Zeit sein“, erzählt der Dschungel-Sieger gegenüber der Bild-Zeitung. Und wie viele Kilos hat er verloren? „Außerdem habe ich neun Kilo verloren, die muss ich wieder drauf futtern“, so der 29-Jährige.

Bei den anderen Stars purzelten auch die Pfunde

Nicht nur Prince Damien, sondern auch die anderen Stars haben ziemlich viel abgenommen. „Ich bin jetzt bei 47 Kilo. Das ist echt zu dünn“, verriet Elena Miras im Interview mit Promiflash. Und Toni Trips verriet: „Ich bin ja nur Haut und Knochen, vor allem jetzt mit gerade mal 48 oder 49 Kilogramm“, so die DSDS-Kandidatin zu t-online. Bei Trödelfuchs Markus Reinecke sind insgesamt sieben Kilos runter.

Raúl Richter verlor zehn Kilo

Raúl Richter setzte noch einen drauf: Der GZSZ-Star hat insgesamt zehn Kilo abgenommen und führt damit die Liste an. Nach seinem Auszug konnte der Schauspieler aber einen Burger zu sich nehmen – die Stars werden wohl bald wieder an Gewicht zulegen… Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.