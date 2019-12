Dschungelcamp 2020: Feuer-Hölle! Sind die Promis in Gefahr?

Das Dschungelcamp steht bei RTL in den Startlöchern. Das Wetter in Australien spielt jedoch verrückt: Seit mehreren Wochen herrscht dort eine extreme Hitze und die Buschbrände wollen einfach nicht enden. Hat das nun auch Auswirkungen auf das Camp-Bewohner ab Januar?

Die Fans können es kaum abwarten, bis 12 Stars das Camp beziehen. Unter anderem werden sich Mallorca-Auswanderin Danni Büchner, Love Island-Beauty Elena Miras und GZSZ-Star Raúl Richter den Herausforderungen in Down Under stellen.

Extreme Waldbrände in Australien

Doch aufgrund von Naturkatastrophen herrscht in Australien derzeit ein absoluter Ausnahmezustand. Das Land sorgte immer wieder mit einer extremen Hitze von rund 44 Grad sowie heftigen Waldbränden für Schlagzeilen. Rund um die Millionenmetropole Sydney sind drei Millionen Hektar verbrannt – das ist in etwa die Fläche von Belgien.

Ist das Dschungelcamp in Gefahr?

Das Dschungelcamp liegt an der Gold Coast im Osten Australiens südlich von Brisbane – die Waldbrände sind rund 800 Kilometer entfernt. Zwar müssen auch die Camper unter der extremen Hitze leiden – doch das Camp wird derzeit nicht von den Feuern bedroht, wie RTL berichtet.

Das Klima ist subtropisch

Besonders von den Waldbränden betroffen ist der Bundesstaat New South Wales – dort leben auch die meisten Menschen, wo sich auch Sydney befindet. Das Klima dort an der Südostküste Australiens ist subtropisch – es kann also immer wieder zu Hitzewelle, Dürre oder auch heftigen Niederschlägen kommen. Die Promis müssen sich also auf einen Wetterumschwung einstellen – und das in möglicherweise kurzen Abständen.

Erst im Jahr 2011 kam es zu Turbulenzen im Camp: Im Dschungelcamp kam es zu einer Überschwemmung. Sogar von einem möglichen Abbruch war damals die Rede – die Staffel wurde dann doch fortgesetzt. Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar um 21:15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann immer täglich um 22:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.