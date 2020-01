Dschungelcamp 2020: Danni, Sven oder Prince – wer gewinnt das Finale?

Wer tritt in die Fußstapfen von Evelyn Burdecki? RTL zeigt am Samstagabend das große Finale vom Dschungelcamp. Daniela Büchner, Sven Ottke und Prince Damien kämpfen um den Sieg – aber wer wird die Nase vorn haben?

Daniela Büchner, Sven Ottke, Raúl Richter, Prince Damien und Markus Reinecke kämpften am Freitag um den Einzug ins Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der „Superhändler“-Star sowie der GZSZ-Darsteller mussten sich im Halbfinale verabschieden – die anderen drei Kandidaten kämpfen am Samstag um die Busch-Krone. Doch wer wird am Ende als Sieger aus der Staffel hervorgehen?

Daniela Büchner

Die „Goodbye Deutschland„-Auswanderin hatte es vor allem in der ersten Woche nicht leicht. Täglich wurde Danni Büchner in die Dschungelprüfungen gewählt. Sie eckte nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch öfter bei ihren Mitcampern an. Mit 189.000 Followern hat sie bei Instagram aber dennoch die größte Reichweite – Danni hat also eine riesige Fanbase. Ob ihre Anhänger auch im Finale für sie anrufen werden?

Sven Ottke

Im Dschungelcamp hat es immer mal geknallt – Sven Ottke hat sich dabei größtenteils rausgehalten. Das schätzen die Zuschauer an ihm sehr. Sein Gewinn will er außerdem spenden – auch das ist ein absoluter Pluspunkt. Deshalb gilt er als einer der Favoriten – ob er am Ende aber tatsächlich die meisten Anrufe bekommen wird?

Prince Damien

Im Dschungelcamp war Prince Damien zu allen Mitcampern neutral – das schätzen die Fans an ihm. Der DSDS-Gewinner von 2016 hat versucht, immer zu schlichten. Außerdem war er nie schlecht gelaunt und brachte immer gute Laune ins Camp. Bei den Zuschauern aber auch den Mitcampern kam er deshalb extrem gut an – ob es auch für den Sieg reichen wird? Das große Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.