Diese 4 Sternzeichen sind ziemlich stur

Manchmal bekommt man einfach nicht immer das, was man will. Und mit Kritik kann man auch nur schlecht umgehen? Dann gehörst du vielleicht zu den Sternzeichen, welche besonders stur sind.

Einige Menschen können sich nicht auf Kompromisse einlassen und haben einfach ihren eigenen Kopf – wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, können sie ziemlich launisch werden. Fehler würden die Menschen auch nie zugeben. Einen Satz wie „Es tut mir leid, es war mein Fehler“ bekommen sie eher nicht über die Lippen. Das ist ganz klar eine Typfrage – das Sternzeichen kann zumindest einige Indizien geben, zu welcher Gruppe du gehörst.

Diese Sternzeichen sind stur

Steinbock

Der Steinbock hat einen sehr ausgeprägten Charakter und ist extrem ehrgeizig – er will immer das beste Ergebnis erzielen und achtet deshalb auch weniger auf andere. Insgesamt hat das Sternzeichen eine sture Persönlichkeit. Er ist auch ein Besserwisser – er will immer Recht haben und die Meinungen von anderen sind ihm manchmal ziemlich egal. Und auch Diskussionen lässt er sich nur ungern ein.

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt und ist ziemlich selbstverliebt. Er gibt gerne den Ton an und lässt sich ungern von anderen hineinreden. Er kann schnell beleidigt sind, wenn jemand anderes ihn kränkt. Das Sternzeichen gibt das aber weder zu und steht auch nicht zu seinen Fehlern – macht er mal etwas falsch, würde er das nicht zugeben. Seine Meinung sollten auch andere vertreten – so sieht er es zumindest.

Skorpion

Mit dem Skorpion gehen die Emotionen einfach manchmal durch! Besonders nach einem Streit kann er ziemlich bockig sein und ist schnell eingeschnappt. Menschen mit dem Sternzeichen warten, bis sich der andere entschuldigt – dann fühlen sie sich im Recht. Denn andere Meinungen akzeptieren sie nur kaum.

Stier

Der Stier glaubt vor allem an sich selber, aber wenige an Menschen in seiner Umgebung. Sie gehen keine Kompromisse ein und wollen das durchziehen, was sie sich in den Kopf gesetzt haben – davon kann man sie auch nur schwerlich abbringen. Erst recht werden Menschen mit diesem Sternzeichen nicht gerne herum kommandiert.