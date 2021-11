Diese 4 Sternzeichen sind besonders hinterlistig

Das Horoskop kann auch viel über unseren Charakter verraten – so auch die negativen Eigenschaften. Es gibt Menschen, welche nichts Gutes wollen und böse Absichten haben. Besonders vor drei Sternzeichen sollte man sich lieber in Acht nehmen, welche als besonders hinterlistig gelten.

Die Astrologie liefert immer einen Rat in jeder Lebenslage und kann die Eigenschaften von Sternzeichen bis ins Detail liefern. Einige davon haben besonders hinterlistige Charakterzüge. Meist wird das sehr gut hinter einer Fassade versteckt – sie erzählen uns was Schönes, haben dann aber böse Absichten und greifen dann aus dem Hinterhalt an. Doch welche Sternzeichen sind besonders hinterlistig?

Diese Sternzeichen sind hinterlistig

Widder

Der Widder ist eigentlich sehr sensibel und aufrichtig – oft handelt er aber anders. Hinter den Kulissen löst das Sternzeichen oft Konflikte zu seinen Gunsten. Sie schwärzen ihre Kontrahenten an oder reden schlecht über sie. Er hintergeht sogar manchmal seine Freunde und denkt nur an sich. Denn er will um jeden Preis an sein Ziel kommen und geht dabei manchmal über Leichen.

Löwe

Der Löwe ist sehr dominant oder selbstbewusst. Er hat ein großes Ego und greift manchmal zu unschönen Mitteln – so will er versuchen, sein Ziel zu erreichen und geht dabei auch manchmal sehr weit. Dafür hintergeht er sogar Bekannte – Hauptsache das Sternzeichen bekommt das, was er will. Er denkt eben nur an sich und nimmt auf andere keine Rücksicht.

Skorpion

Eigentlich ist der Skorpion total unkompliziert und immer lustig drauf. Das Sternzeichen hat aber leider auch noch eine andere Seite und kann ziemlich hinterhältig sein. Da er aber nicht ganz so viel von sich erzählt, können ihn andere nur schwer einschätzen – und genau das nutzt er auch aus. Um an seine Ziele zu kommen, ist er sogar bereit, einige Menschen zu manipulieren.

Zwilling

Mit dem Zwilling kann man eigentlich gut klarkommen. Doch genau wie der Skorpion hat das Sternzeichen zwei Gesichter. Denn er ist bereit dazu, sein ganzes Umfeld zu hintergehen – zumindest dann, wenn es ihm etwas nützt. Wenn er etwas will, erreicht er das auch meist – jedoch mit fiesen Mitteln. Eben total hinterlistig! Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind echte Angeber