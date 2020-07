Diese 4 Sternzeichen haben oft einen One-Night-Stand

Einige Sternzeichen lassen nichts abrennen und wagen gerne mal einen One-Night-Stand – ob du auch dazu gehörst? Einige Menschen haben laut dem Horoskop besonders viel Spaß daran.

Was die Liebe bringt, können die Sterne vorhersagen. Einige Menschen wollen lieber eine ernsthafte Beziehung – andere wagen eher einem One-Night-Stand. Oder sie sind vergeben und wagen dennoch ein Abenteuer. Den Nervenkitzel wagen vor allem einige Sternzeichen mehr als andere.

Diese Sternzeichen wagen einen One-Night-Stand

Steinbock

Der Steinbock ist selbstbewusst und auch ehrgeizig. In der Schule oder im Job will er immer seine Ziele erreichen. Doch auch der längste Arbeits- oder Schultag ist mal rum – dann sucht er sich gerne Abwechslung, um einen freien Kopf zu bekommen. Deshalb hat er gerne One-Night-Stands und lässt es dabei ordentlich krachen, denn er probiert immer wieder gerne Experimente aus.

Skorpion

Das Sternzeichen verwickelt seinen Gegenüber gerne in ein Gespräch – so will er den anderen in den Bann ziehen und das gelingt ihm auch ziemlich schnell. Nach einem chilligen Abend oder einem Drink kann es dann passieren und erlebt einen unvergesslichen One-Night-Stand. Das bleibt meist aber mit dem jenigen eine einmalige Nummer.

Löwe

Das Feuerzeichen hat es faustdick hinter den Ohren und lässt nichts anbrennen. Er verbreitet gute Laune, geht oft auf Partys und flirtet extrem oft. Mit ihm kann eine fette Sause zum unvergesslichen Erlebnis werden – und nachts geht er ganz sicher nicht allein nach Haus. Er schafft es immer wieder, jemanden um den Finger zu wickeln. Wenn es im Bett aber harmoniert, kann daraus eine längere Affäre entstehen.

Wassermann

Das Sternzeichen ist sich oft unsicher, ob es eine feste Beziehung eingehen will oder doch lieber eine Affäre. Doch Fakt ist: Sex ist ihm extrem wichtig! Und er legt vor allem großen Wert darauf, dass sich sein Partner im Bett sehr wohl fühlt. Die Bedürfnisse der oder des Auserwählten sind ihm extrem wichtig – bei einem Liebesspiel mit dem Wassermann kommt man also voll auf seine Kosten. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen haben oft Pech in der Liebe