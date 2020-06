Diese 3 Sternzeichen sind besonders intelligent

Jedes Sternzeichen hat besondere Eigenschaften – sei es vom Charakter her oder spezielle Eigenschaften. Nun wollen Astrologen auch herausgefunden haben, welche Sternzeichen die intelligentesten sind.

Kurz vorab: Generell sind alle Sternzeichen intelligent! Es gibt aber einige, die besonders hervorstechen und quasi mit einem höheren IQ geboren wurden. Geschehnisse oder Ereignisse können sie sofort einordnen und verhalten sich in bestimmten Situationen richtig. Astro-Experten behaupten, dass die Sterne auch die Intelligenz eines Menschen beeinflussen können. Sie gelten außerdem als Genies des Tierkreises. Doch keine Sorge: Das bedeutet keinesfalls, dass die anderen Sternzeichen nicht klug sind.

Das sind die 3 intelligentesten Sternzeichen

Wassermann

Einer der intelligentesten Sternzeichen ist der Wassermann. Sheldon Cooper aus der Serie “The Big Bang Theory“ ist das beste Beispiel, denn er hat das typische Verhalten des Sternzeichens. Der Wassermann überlässt nur selten etwas dem Zufall und können jedes Hindernis ohne Probleme überwinden. In der Schule oder auch im Job können Menschen mit dem Sternzeichen jedes Problem lösen und bewahren immer einen kühlen Kopf – auch in den schwierigsten Situationen.

Zwillinge

Egal, welche Frage man ihnen stellt – der Zwilling hat einfach immer eine Antwort parat. Von Emotionen lassen sie sich nur selten beeinflussen – Menschen mit dem Sternzeichen haben immer den Überblick und finden immer eine Lösung – auch dann, wenn sie sich mit einem Thema vielleicht nicht ganz so auskennen. Mit einer herausragenden Kommunikation können sie ihren Gesprächspartner immer überzeugen.

Skorpion

Der Skorpion hat ein besonders hohes Niveau und kann bestimmte Situationen – sei es in der Schule oder im Job – ganz konkret einordnen und können diese realistischer beurteilen. Ihren Gesprächspartner können sie schnell durchschauen und checken auch, wenn dieser Hintergedanken hat – das Sternzeichen kann einfach jeden um den Finger wickeln. Deshalb kann der Skorpion auch besonders gut verhandeln. Mit ihren Argumenten kann er einfach überall punkten! Schon gelesen? Diese 5 Sternzeichen sind besonders lustig