Diese 3 Sternzeichen könnten noch 2020 schwanger werden

Ob Wunschkind oder unerwartete Baby-Überraschung: Bei einigen Menschen könnte in diesem Jahr noch Nachwuchs kommen – zumindest laut dem Horoskop. Du bist bereit für die Familienplanung und wünscht dir ein Baby? Bei drei Sternzeichen könnte es bald soweit sein.

Für einige Sternzeichen könnte es noch in diesem Jahr zu einer Überraschung kommen. Bis zum Jahresende könnte es für einige noch richtig spannend werden. Bei einigen Menschen ist das Mutterglück in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich – ob du möglicherweise auch dazu gehörst?

Diese Sternzeichen könnten schwanger werden

Zwillinge

Der Zwilling hat seinen Partner endlich gefunden und ist mit ihm total happy. In der Beziehung könnte eigentlich alles kaum besser laufen – deshalb bist du auch bereit, mit seinem Seelenverwandten den nächsten Schritt zu machen. Für die einen bedeutet das, dass man zusammenzieht. Die Paare, die aber scchon soweit, könnten sich durchaus Nachwuchs vorstellen. Und das könnte vielleicht noch in diesem Jahr passieren!

Stier

Dem Sternzeichen sind geregelte Abläufe sehr wichtig – auch im Liebesleben! Denn Stiere sind nicht für One-Night-Stands zu haben. Stattdessen will das Sternzeichen eine feste Beziehung und will planen – dazu zählt auch die Familienplanung. Denn der Stier wäre durchaus für ein Baby bereit – auch, wenn das noch paar Monate dauern könnte. Fakt ist aber: Die Stier-Frau wäre eine tolle Mama, denn das Sternzeichen ist generell sehr fürsorglich und würde sich liebevoll um das Kind kümmern.

Widder

Der Widder hatte es in Sachen Dating immer nie ganz so einfach. Denn in der Liebe lief in den vergangenen Jahren nicht immer alles rund. Nun hat er aber tatsächlich seine zweite Hälfte gefunden und will endlich sesshaft werden. Dazu gehört, mit seinem Partner zusammenzuziehen, aber auch endlich Nachwuchs zu bekommen – Widder-Girls wollen das volle Programm! In der Liebe läuft es für das Sternzeichen in diesem Jahr richtig perfekt – es wäre also an der Zeit, sich mit der Familien-Planung zu beschäftigen. Und vielleicht klappt es ja auch noch 2020!