Diana Schneider: Das macht Köln 50667-Sam heute!

Erinnert ihr euch noch Diana Schneider? Die Darstellerin war vier Jahre in der Serie „Köln 50667“ als Sam Berger zu sehen. KUKKSI hat mal gecheckt, wie es für die Beauty nach dem Soap-Aus weiter ging.

In ihrer Rolle als Sam hat Diana Schneider die Serie „Köln 50667“ ordentlich aufgemischt. Kurz vor ihrem Ausstieg musste Sam in der Soap den Verlust ihres Vaters verkraften und auch, dass damals Sophia und Manu zusammenkamen, war für sie nicht einfach.

Darum ist sie damals wirklich bei „Köln 50667“ ausgestiegen

Der Ausstieg fiel ihr 2017 überhaupt nicht einfach. „Da bricht ein Teil meines Lebens weg. Die Leute da sind auch schon so ein bisschen wie eine Familie“, verriet sie im Interview mit den Kollegen von InTouch Online. „Ich habe auch echt ganz schön geweint an meinem letzten Tag“, sagte Diana Schneider damals.

Diana Schneider gründete Band mit Jay Oh

Doch wie ging es für die Beauty nach dem Serien-Aus weiter? Nach ihrer Zeit bei „Köln 50667“ hat die Darstellerin eine ganz andere Richtung eingeschlagen und konzentrierte sich auf ihre Musikkarriere. Mit dem „Supertalent“-Gewinner Jay Oh gründete sie die Band „Zweiland“. Sie schreibt mit ihm an ihrem Album für das Musikprojekt „NOA“. Als Soulsängerin ist der ehemalige „Köln 50667“-Star heute in ganz Deutschland bekannt und hat sich einen Namen gemacht.

Sie rockt mit den Ehrlich Brothers die Bühne

Seit Ende Dezember ist Diana Schneider gemeinsam mit ihren Kolleginnen auf auf der Tour „Dream & Fly“ der Ehrlich Brothers dabei. Neben ihrer Musikkarriere ist Diana Schneider immer mal wieder auf Events wie der „Lambertz Monday Night“ in Köln anzutreffen und ist als Influencerin sehr erfolgreich – bei Instagram hat die Beauty knapp 200.000 Follower und hat bei „Facebook“ mit rund 350.000 Usern eine riesige Fanbase. Schon gelesen? Julia Jasmin Rühle: Was macht BTN-JJ eigentlich heute?