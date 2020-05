Denise Duck: Nackt bei Instagram!

Die Fans kennen Emmi als freche Göre bei „Berlin – Tag & Nacht“. In der RTLZWEI-Daily nimmt die Darstellerin kein Blatt vor dem Mund. Doch auch im privaten Leben ist die Beauty sehr selbstbewusst. Bei Instagram zeigt Denise Duck öfter mal freizüge Schnappschüsse von sich.

Seit mittlerweile 2014 ist Denise Duck in der Rolle als Emmi bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Sie ist frech, mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein ausgestattet und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Den Jungs verdreht sie in der Serie den Kopf – derzeit ist Emmi mit Jannes zusammen. Sie hat klare Ziele – wenn sich Emmi was in den Kopf setzt, will sie das auch umsetzen.

Denise Duck postet Nacktbilder

Denise Duck ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine erfolgreiche Influencerin. Die Darstellerin hat bei Instagram eine riesige Fanbase und hält die User mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Dort bekommen die User viel zu sehen – auch Nacktbilder. Denn Denise Duck zeigt gerne ihre sexy Kurven und macht auch immer mal eine klare Ansage an Hater.

Klare Ansage an Hater

„Ich habe keinen Bock mich zu verstellen. Wenn ich Bock habe meinen Körper zu zeigen, mache ich das. Wenn ich Bock habe, ein Bild zu posten, wo mein Schlüpper rausschaut, mache ich das. Wenn ich Bock habe, ein Bild zu posten, auf welchem ich vollbekleidet bin, mache ich das auch. Wieso sollte man sich daran stören? Weil man mich „kennt“? Wenn Männer Bilder in ihrer Calvin Kleid Buchse Posten, interessiert das auch kein Schwanz. Ich liebe meinen Körper und arbeite hart dafür. Also; so what ? Gleiches Recht für alle“, schrieb Denise Duck mal zu einem sexy Schnappschuss.

Die freizügen Bilder haben einen ernsten Hintergrund. Denise Duck setzt sich nämlich für Gleichberechtigung ein – während Jungd meist für freizügige Bilder gelobt werden, sieht das bei vielen Mädchen anders aus und werden beleidigt. Die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ will damit ein klares Zeichen setzen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.