Trash-Fans aufgepasst: Das sind die TV-Highlights 2020!

Nippel, Fremdschäm-Alarm und Zickenkrieg: Trash-Fans kommen im Jahr 2020 voll auf ihre Kosten. Von Dschungelcamp, DSDS bis hin zu Bachelor – die TV-Sender haben einiges zu bieten. Damit du kein Highlight verpasst, gibt KUKKSI einen Überblick.

Ob große Emotionen, Zickenzoff oder Promis mit Fremdschäm-Momenten – in den kommenden Monaten fahren die Sender im Fernsehen einiges auf. Schon im Januar wird das Trash-Jahr eröffnet, denn dann starten neben dem Dschungelcamp auch die neuen Staffeln von DSDS und „Der Bachelor„.

Diese Shows starten in 2020

Deutschland sucht den Superstar

Die Castings mit der beliebten Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo finden dieses Jahr in Füssen; in Königswinter auf dem Drachenfels und im Hanse Gate (HH) statt. In den unterhaltsamen Casting-Shows lernt der Zuschauer die ganze Bandbreite der Gesangstalente kennen. Nur 126 Sängerinnen und Sänger bekommen den begehrten Recallzettel und somit die Chance, ihrem Traum näher zu kommen: „Superstar 2020“ zu werden. Sendetermin: Ab dem 04. Januar immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL.

Der Bachelor

Ein charmanter Mann, eine Villa voll schöner Frauen und die Suche nach der großen Liebe: Bereits zum 10. Mal sorgt „Der Bachelor“ bei RTL für Romantik, Zoff und jede Menge Herzklopfen. 22 flirt- und kampfbereite Single-Damen sind nach Mexiko gereist, um Sebastian Preuss den Kopf zu verdrehen. Wer hat die bessere Strategie? Wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Keine leichte Aufgabe für Sebastian, das bei diversen Dates heraus zu finden. Sendetermin: Ab dem 08. Januar immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL.

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Zwölf Stars kämpfen um die Dschungelkrone 2020 und die Nation sieht endlich wieder grün: Mit neuen Stars, neuen Prüfungen, vielen Überraschungen und ganz viel Spaß startet das Dschungelcamp in die 14. Staffel. Gewohnt bissig präsentieren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) die Show täglich live aus dem fernen Australien. Sendetermin: Ab dem 10. Januar um 21:15 Uhr, danach täglich um 22:15 Uhr bei RTL.

No Body is perfect – Das Nacktexperiment

Glücklich werden durch Nacktheit? Bei „No Body is perfect“ wagen die Teilnehmer ein auf einer wissenschaftlichen Studie basierendes Experiment: Sie wollen lernen, ihre vermeintlich unperfekten Körper wieder schön zu finden. Unterstützt von vier Coaches, darunter Paula Lambert, arbeiten sie auf Mykonos an ihrem Selbstwertgefühl. Das Außergewöhnliche: Die Coaches sind nackt. Trauen sich die Teilnehmer am Ende, sich der Gruppe ebenfalls hüllenlos und selbstbewusst zu zeigen? Sendetermin: Ab dem 13. Januar immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1.

Germany’s next Topmodel

GNTM darf natürlich auch 2020 nicht fehlen. Heidi Klum sucht in der neuen Staffel wieder das schönste Mädchen im ganzen Land – wer es wohl diesmal werden wird? Noch immer erzielt die Show traumhafte Quoten für ProSieben. Sendetermin: Ab Frühjahr auf ProSieben.

The Masked Singer

Es war der Überraschungshit im Jahr 2019! Die Show hat auf ProSieben sensationelle Quoten erzielt. Dort verkleideten sich Promis in lustigen Kostümen – wer darunter steckte, wurde erst zum Ende der jeweiligen Folge enthüllt. Der Sender hat für 2020 eine neue Staffel angekündigt. Sendetermine: Die Show läuft ab März auf ProSieben.

Big Brother

„Big Brother“ ist DIE Realityshow schlechthin. SAT.1 hat angekündigt, im Jahr 2020 eine Normalo-Staffel zeigen zu wollen. Wann die neuen Folgen gezeigt werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Und natürlich darf 2020 auch „Promi Big Brother“ nicht fehlen. Sendetermine: Im Frühjahr 2020 in SAT.1.

Prince Charming

Die erste schwule Datingshow „Prince Charming“ lief bisher nur bei TVNOW. Der Sender VOX hat angekündigt, die erste Staffel auch im TV zeigen zu wollen. Unterdessen wurde bekannt, dass auch eine zweite Staffel produziert werden soll. Sendetermine: Ab Januar bei VOX, die zweite Staffel demnächst bei TVNOW.

Promis unter Palmen

In der neuen Show kämpfen Promis gegen andere Sternchen um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Im thailändischen Insel Koh Samui müssen die Kandidaten mehrere Challenges bewältigen – welche Promis an dem Format teilnehmen, ist aber noch nicht bekannt. Sendetermin: SAT.1 hat diesen noch nicht bekanntgegeben.

Adam sucht Eva

Über viele Jahre lief „Adam sucht Eva“ bei RTL. Trotz hoher Einschaltquoten hat RTL die Show überraschend aus dem Programm verbannt. Doch die Nackt-Datingshow feiert ihr Comeback: Im Jahr 2020 holt RTLZWEI die Sendung zurück auf die Bildschirme. Sendetermine: Diese hat RTLZWEI noch nicht bekanntgegeben.

Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe

Die Staffel von „Love Island“ ging im Herbst 2019 bei RTLZWEI zu Ende – erstmals zeigt der Sender ganze vier Wochen die Show. Das Zuschauerinteresse war auch diesmal wieder riesig – und natürlich wird es auch 2020 eine neue Staffel geben. Sendetermin: Herbst 2020 auf RTLZWEI.

Weitere Shows in 2020

Und natürlich gibt es noch weitere Shows, welche nicht fehlen dürfen. Unter anderem werden neuen Staffeln von „Das Supertalent„, „Let’s Dance“, „Das Sommerhaus der Stars“ oder auch „Die Bachelorette“ gezeigt. Unklar ist bisher, ob es eine weitere Staffel von „Dancing on Ice“ geben wird.