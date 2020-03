Danny Liedtke: Der Köln 50667-Star litt früher an Haarausfall!

Danny Liedtke zeigt sich eigentlich immer gut gelaunt und hält die Community manchmal auch mit freizügigen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Doch nun macht der Darsteller aus „Köln 50667“ ein überraschendes Geständnis: Der Soap-Star litt früher an Haarausfall!

Der „Köln 50667“-Darsteller hat eine riesige Fanbase in den sozialen Netzwerken – immer wieder postet er dort lustige Schnappschüsse oder postet auch mal Bilder, auf welchen er nur mit einer Unterhose zu sehen ist. Immer mal wieder setzt er auch mal einen lustigen Clip online. Doch nun zeigt sich Danny Liedtke von einer ganz emotionalen Seite.

Früher hatte er der Köln 50667-Star schlimmen Haarausfall

Bei Instagram offenbarte der Soap-Star nämlich, dass er früher extrem an Haarausfall litt. „Dieses Thema hat mich jahrelang belastet, ging auch an meine Psyche, ich hatte damit auch jahrelang zu kämpfen: Ich hatte schon sehr früh Haarausfall“, verriet er in einer Instagram-Story. „Das hat mit 16, 17 angefangen und dann wurden die Haare auch immer weniger. Es war schon so, dass ich teilweise keine Haare mehr auf dem Kopf hatte“, berichtet Danny Liedtke weiter.

Darum ging Danny Liedtke an die Öffentlichkeit

Nachdem das Problem immer schlimmer wurde und für ihn auch belastend war, entschied er sich für mehrere Haartransplantationen. „Ich hatte vier Stück. Die letzte war im letzten Jahr“, erzählt Danny Liedtke. Bisher ging er damit nicht an die Öffentlichkeit – nur seine Familie und engsten Freunde haben davon gewusst. Doch warum geht er jetzt so offen damit um? „Das einfach mal so zu sagen, ist für mich ein großer Schritt. Ich habe bisher nicht das Selbstbewusstsein dazu gehabt, weil’s mir auch peinlich war in der Vergangenheit. […] Aber jetzt möchte ich das Thema mit euch teilen, vielleicht macht es dem einen oder anderen ja auch Mut“, heißt es weiter in dem Statement.