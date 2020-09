Coronavirus: Medizinerin rät zu Maske beim Sex!

Beinahe auf der ganzen Welt gibt es Regeln, um das Coronavirus einzudämmen. Eine Medizinerin aus Kanada auf eine besonders skurrile Idee und hat empfohlen, beim Sex einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Mundmaske ist mittlerweile zum täglichen Begleiter im Alltag geworden. Ob beim Einkaufen oder in geschlossenen Räumen – das kleine Stück Stoff darf einfach nicht fehlen, um uns und andere zu schützen. Es gibt aber auch einige Situationen, wo die meisten wohl eher kein Mund-Nasen-Schutz tragen – das ist vor allem beim Geschlechtsverkehr der Fall. Die Medizinerin Theresa Tam aus Kanada sieht das nun anders.

Theresa Tam findet eine Maske beim Sex sinnvoll

Die Chefin der kanadischen Behörde für öffentliche Gesundheit empfiehlt, dass man beim Sex eine Maske tragen soll – zumindest wenn der Partner keine Person aus dem gleichen Haushalt sei oder zur Corona-Risikogruppe gehört. Auf das Küssen soll man demnach gleich ganz verzichten, so die Medizinerin.

Küssen sollte man laut der Medizinerin unterlassen

„Sex kann in Zeiten von Covid-19 kompliziert sein“, stellt Theresa Tam klar. Einen Mund-Nasen-Schutz sollten demnach alle tragen, welche keinen Sexpartner zu Hause haben. „Die sexuelle Aktivität mit dem niedrigsten Risiko ist jene, an der nur Sie alleine beteiligt sind“, so die Expertin. Und weiter: „Die bisherigen Erkenntnisse deuten daraufhin, dass es eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit gibt, über Sperma oder vaginale Flüssigkeiten COVID19 zu übertragen. Aber sexuelle Aktivität mit neuen Partnern erhöht das Risiko einer Infektion/Verteilung über engen Kontakt.“

Das SIECAN („Sex Information & Education Council of Canada“) hat auch weitere Hinweise herausgegeben. Demnach stellt Masturbieren kein Risiko für eine Covid-19-Infektion dar. Statt sich zu treffen, könnten Personen aus unterschiedlichen Haushalten auch „Sexting“ oder Telefonsex machen.