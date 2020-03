Coronavirus: Kondome sind ausverkauft!

Kondome werden eigentlich beim Sex verwendet. Doch in Zeiten des Coronavirus werden diese auch für die Hände genutzt, welche angeblich gegen eine Infektion schützen sollen – in vielen Filialen sind die Gummis bereits ausverkauft.

Mehr als 3.000 Menschen starben weltweit am Coronavirus – auch in Deutschland gibt es immer mehr Infektionen. Das führte auch zu Hamsterkäufen – besonders bei Toilettenpapier und Nudeln sind die Regale in den Supermärkten derzeit leer. In Australien scheinen die Menschen vor allem Kondome zu hamstern.

Kondome in Australien ausverkauft

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Australien kam es zu Hamsterkäufen. Dort sind vor allem Kondome gefragt – diese sind sogar beinahe ausverkauft, wurde in einem Posting behauptet. In dem jeweiligen Post wurden Leute aufgefordert, die Gummis über die Hand zu ziehen, um sich vor den Coronavirus zu schützen – das haben wohl tatsächlich einige zu ernst genommen und gingen Gummis shoppen. „Kann mir bitte jemand erklären, was da vor sich geht“, fragte sich eine Userin verwundert. Bisher gibt es in dem Land um die 35 Infektionen.

Mehr als 500 Leute mit Coronavirus in Deutschland infiziert

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Deutschland unterdessen angestiegen. Mehr als 500 Menschen sollen sich mit dem Erreger angesteckt haben. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind vor allem Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern betroffen. Besonders drastisch ist die Situation aber in Italien – das Auswärtige Amt warnt nun sogar vor Reisen in Teilen des Landes. Dort wurden sogar alle Schulen für einige Wochen geschlossen, um weitere Infektionen zu vermeiden.

Erste Corona-Tote in Europa

In den Niederlanden gab es den ersten Todesfall und auch die Schweiz und Großbritannien meldeten jeweils einen Toten. Vor der Küste in Kalifornien muss derzeit ein Kreuzfahrtschiff mit 3.500 Passagieren ausharren – 45 Personen werden dort auf den Coronavirus getestet. Japan hat die Gedenkfeier zur Doppelkatastrophe aus Tsunami und Atomkatastrophe von Fukushima abgesagt. Schon gelesen? Coronavirus: Was ist der Unterschied zur Grippe?