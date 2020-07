Coronavirus: Erstes Bundesland schafft Maskenpflicht ab!

In den vergangenen Monaten gehörte nicht nur das Smartphone, sondern auch die Mundmaske zu unserem täglichen Begleiter. Um das Coronavirus weiter einzudämmen, musste sie vor allem beim Einkaufen oder in den Öffis getragen werden. Kommt aber nun das Ende der Maskenpflicht?

Die Mundmaske gehört mittlerweile fest zum Alltag – irgendwie haben sich die meisten daran auch mittlerweile gewöhnt. Doch nun schafft das erste Bundesland die Maskenpflicht ab: In Mecklenburg-Vorpommern braucht man diese beim Einkaufen bald nicht mehr. Denn Wirtschaftsminister Harry Glawe hat eine Abschaffung der Maske ins Gespräch gebracht.

Keine Maskenpflicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern

„Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten“, sagt Harry Glawe in einem Interview mit der Welt am Sonntag. Der Wirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern geht davon aus, dass das Kabinett das Ende der Maskenpflicht am 4. August 2020 beschließen wird. „Ich kann die Ungeduld des Handels sehr gut nachvollziehen, die Maskenpflicht abzuschaffen“, sagt er weiter.

Weitere Bundesländer könnten nachziehen

Sollte das tatsächlich so kommen, müsste man keine Maske mehr beim Einkaufen tragen. Bleiben soll aber hingegen die Abstandsregel in Meckenblurg-Vorpommern. Es ist auch möglich, dass andere Bundesländer nachziehen könnten. „Wir versuchen, für alle norddeutschen Bundesländer eine einheitliche Regelung hinzubekommen. Noch lieber wäre mir ein bundesweites Ende der Maskenpflicht im Handel“, so der Wirtschaftsminister weiter. Und auch andere Bundesländer begrüßen den Vorschlag. „Die Maskenpflicht signalisiert eine Gefahr, die es angesichts der regelmäßigen Abstände in großen Teilen des Einzelhandels nicht gibt“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann aus Niedersachsen.