Bei dem schönen Wetter draußen mit seiner Clique im Park chillen – darauf hätten wir gerade alle Bock. Doch das ist in Corona-Zeiten einfach nicht möglich – und das aus gutem Grund. KUKKSI sagt dir, weshalb Social Distancing gerade extrem wichtig ist.

Das Coronavirus wird per Tröpcheninfektion weitergegeben – also beim Niesen, Husten oder Sprechen. Damit sich die Lungenkrankheit aus China nicht weiter verbreitet, gilt in Deutschland eine Kontaktsperre. Das wird auch Social Distancing genannt – das bedeutet so viel wie eine räumliche Trennung.

Darum sollen wir soziale Kontakte meiden

Soziale Kontakte sollte man unbedingt meiden – deshalb sind auch Geschäfte, Restaurants, Bars oder Kinos zu. Denn dort, wo sich viele Menschen versammeln, kann sich das Coronavirus viel schneller verbreiten. Das hätte fatale Folgen: Menschen, welche zu Risikogruppen gehören, könnten daran sterben und unser Gesundheitssystem könnte irgendwann überlastet sein.

Du selbst kannst dich und andere schützen

Klar: Jeder will derzeit am liebsten seine Freunde treffen oder auch die Family zu Ostern besuchen – gerade, weil wir schon drei Wochen in der Bude hocken und das Wetter derzeit sehr schön ist. Doch genau darauf sollten wir verzichten. Denn wenn wir die Regeln weiterhin einhalten und auf soziale Kontakte verzichten, kann sich das Coronavirus nicht so schnell verbreiten – und schließlich wollen wir ja auch keine anderen Leute in Gefahr bringen? Mit Social Distancing kannst du Menschen das Leben retten und auch du selbst bleibst gesund.

So kannst du mit deinen Freunden trotzdem in Kontakt bleiben

Social Distancing ist eine krasse Herausforderung für uns alle. Dennoch kannst du deine Freunde treffen – aber halt nur virtuell. Skype doch mit deiner BFF, rufe öfter deine Großeltern an und endlich hat man auch mal Zeit, sich stundenlang Serien bei Netflix oder Disney+ reinzuziehen, zu was man sonst nicht immer kommt. Und es wird auch die Zeit nach Corona geben, wo wir das Leben wieder in vollen Zügen genießen können…