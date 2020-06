Circus HalliGalli-Oma Violetta ist tot!

Über viele Jahre war Oma Violetta in der ProSieben-Show „Circus Halligalli“ zu sehen. Doch nun offenbart Klaas Heufer-Umlauf: Die rothaarige Rentnerin ist schon vor drei Jahren gestorben!

Bei „Circua Halligalli“ gehörte Oma Violetta einfach dazu. Mit ihrer rüstigen Art begeisterte die Rentnerin die Zuschauer und stand dem Fernseh-Duo Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt immer zur Seite. Doch schon vor drei Jahren ist sie verstorben, wie Klaas jetzt enthüllte.

Klaas schwärmt von Violetta

„Wisst ihr, an wen ich letztens gedacht hab? Und ich habe mit einigem Abstand noch mal gedacht: Man, was war das eigentlich für eine besondere Person. Gott hab sie selig, sie lebt ja leider nicht mehr. Aber viele Zuschauer, die jahrelang mit uns unterwegs waren und unsere Sendungen gesehen haben, werden sie sicherlich noch in interessanter Erinnerungen haben. (…) Ich rede von Oma Violetta“, sagte Klaas Heufer-Umlauf in dem Podcast Baywatch Berlin.

Die Kult-Oma starb bereits vor drei Jahren

Dann lüftet er das traurige Geheimnis: „Wir haben das noch nie öffentlich gemacht, dass sie gestorben ist […]. Sie ist schon etwas länger verstorben […], drei Jahre“, so der Moderator. „Man, was war das eigentlich für eine besondere Person. Gott hab sie selig. Alles, was an Verrücktheit in der Show von ihr kam, war wirklich ihr Wesen. Und wenn die Kameras aus waren, war sie ganz genauso“, erzählt der Entertainer weiter. Unklar ist bisher, woran der TV-Star gestorben ist.

Mit richtigem Namen heißt sie Violetta Tarnowska Bronner. Bekannt wurde sie durch die Late-Night-Show „neoParadise“, später war sie dann bei „Circus Halligalli“ zu sehen. Im Laufe ihrer Karriere wirkte sie auch in einigen Filmen mit. So war Violetta unter anderem in „Otto – Der Film“ (1985), „Die Hallo-Sisters“ (1990), „Nachtgestalten“ (1999) oder „Die Bourne Verschwörung“ (2004). Und auch in Serien wie „SOKO Wismar“ (2005) oder „Pfarrer Braun“ (2010) wirkte die Schauspielerin mit.