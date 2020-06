BLACKPINK: 10 Fakten über Jennie!

Mit seinen talentierten Membern steckt BLACKPINK voller Überraschungen. Die koreanische Band eroberte die Herzen zahlreicher Fans – zu den Mitgliedern gehört auch Jennie. KUKKSI hat 10 Fakten über die Sängerin zusammengefasst!

BLACKPINK wurde im Jahr 2016 von YG Entertainment gegründet – seitdem gehört auch Jennie Kim dazu. Der Teenie-Star ist nicht nur Sängerin, sondern auch Rapperin, Tänzerin, Songwriterin und Model. Geboren wurde sie am 16. Januar 1996 in Cheongdam-dong (Seoul, Südkorea). Mit ihrer Familie war sie im Alter von 9 Jahren in Australien und Neuseeland – ein Jahr später wurde sie zu einer Gastfamilie nach Neuseeland geschickt, um Englisch zu lernen. In der MBC-Dokumentation „English, Must Change to Survive“ berichtete Jennie von ihren Erfahrungen.

So kam Jennie zu BLACKPINK

Während ihrer Zeit in Neuseeland interessierte sich Jennie immer mehr für K-Pop – dabei hat sie ein besonderes Auge auf die Künstler von YG Entertainment geworfen. Im Jahr 2010 nahm sie dort bei einem Vorsingen teil und wurde später Trainee des Unternehmens. Im Jahr 2013 sang sie mit den Sängern G-Dragon und Seungri die Lieder „Black“ und „GG BE“ und den Song „Special“ gemeinsam mit Sängerin Lee Hi. Zum Lied „That XX“ von G-Dragon trat sie im Musikvideo auf. Die Vorbereitungen für die neue Girlsband BLACKPINK lief seit 2011 – aber erst am 29. Juni 2016 wurden die endgültigen Mitglieder verkündet, worunter sich auch Jennie Kim befand. Die Debüt-Single „Square One“ erschien von BLACKPINK am 8. August 2016.

10 Fakten über Jennie