Bis 37 Grad: Hitze-Tsunami rollt auf Deutschland zu!

Der Sommer steht in den Startlöchern und bringt die erste große Hitzewelle des Jahres. Sogar bis 37 Grad sind in der kommenden Woche möglich.

In der nächsten Woche wird es von Tag zu Tag immer wärmer. Zunächst werden „nur“ 30 Grad erreicht – in der zweiten Wochenhälfte kann das Thermometer auf bis zu unglaubliche 37 Grad steigen. Regen ist kaum in Sicht – stattdessen gibt es bis zu 16 Sonnenstunden täglich und auch die Nächte werden tropisch.

Bis 37 Grad sind möglich

„Das wird der erste Sommeraufschlag des Jahres 2020. Die Höchstwerte steigen ganz langsam an. Das könnte für eine nachhaltige Hitzewelle sprechen, also für eine längere sehr warme bis heiße Phase. Die Topwerte dürfen um 35 bis 37 Grad liegen. 40 Grad sind aktuell glücklicherweise noch nicht in Sicht. Allerdings verstärkt sich wieder die Trockenheit und es gibt viel Sonnenschein. Täglich sind nächste Woche bis zu 16 Sonnenstunden möglich“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Portal wetter.net.

„Der Juni ist schon jetzt leicht zu warm. Damit dürfte er nun noch wärmer werden und am Ende um 2 Grad zu warm ausfallen, wie es auch die langfristigen Wettermodelle erwartet hatten. Sein Regensoll hat er aktuell zu 70 Prozent erfüllt, allerdings: Bis Monatsende kommt nun kaum noch was vom Himmel. Die 100 Prozent wird er nicht mehr erreichen. Wie erwartet fällt damit auch der Juni zu trocken aus und das nach dem extrem trockenen Frühjahr. Das Niederschlagsdefizit wird einfach nicht ausgeglichen“, so der Wetter-Experte weiter.

So geht es in den nächsten Tagen weiter

Samstag: 18 bis 27 Grad, meist freundlich und trocken, im Süden später einzelne Schauer

Sonntag: 20 bis 30 Grad, mal Sonne, mal Wolken und selten Schauer

Montag: 22 bis 30 Grad, vielfach freundlich und trocken

Dienstag: 23 bis 32 Grad, sonnig und trocken

Mittwoch: 25 bis 34 Grad, viel Sonne, trocken

Donnerstag: 26 bis 335 Grad, freundliches Hochsommerwetter

Freitag: 26 bis 36 Grad, heiß und sonnig, nachmittags Hitzegewitter möglich

Samstag: 28 bis 37 Grad, sehr heiß, teils später Hitzegewitter

Sonntag: 28 bis 37 Grad, hochsommerlich warm und Hitzegewitter, viel Sonnenschein

Montag: 26 bis 36 Grad, im Westen extrem schwül und Unwetter möglich, sonst mal Sonne, mal Wolken und einzelne Gewitter, weiter sehr heiß