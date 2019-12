Köln 50667 & Berlin – Tag & Nacht: Soaps aus Programm gestrichen!

Bei RTLZWEI sind „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ kaum aus dem Programm wegzudenken. Fans müssen aber nun ganz stark sein: Rund um Neujahr werden die beiden Soaps gestrichen. KUKKSI verrät euch, wann die nächste Folgen laufen werden.

Seit 2011 begeistert die Clique im Berliner Kiez die Fans bei RTLZWEI. Ob Emotionen, Zoff oder die ganz große Liebe – bei „Berlin – Tag & Nacht“ wird es einfach nie langweilig. Doch auch beim Spin-Off „Köln 50667“ ist es immer wieder spannend.

Warum fallen Köln 50667 und BTN aus?

Doch nun fallen die beiden Soaps aus. Grund ist der Jahreswechsel, wo viele Sender auf ein anderes Programm setzen – so auch RTLZWEI. Der Sender zeigt zu Silvester ab 18:15 Uhr „Silvester Hit-Countdown – Das Warm-up“, bevor um 20:15 Uhr dann „Silvester Hit-Countdown – Welcome 2020“ läuft. An Neujahr laufen unterdessen Filme – RTLZWEI zeigt ab 18:15 Uhr die Streifen „Karate Kid 4 – Die nächste Generation“ sowie „Scary Movie“ um 20:15 Uhr. Die nächsten Folgen von „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ laufen am 2. Januar ab 18 Uhr.

BTN-Stars beim Silvester Hit-Countdown

Zu Silvester müssen die Fans von „Berlin – Tag & Nacht“ aber dennoch nicht ganz auf die Stars der Serie verzichten. Zum Jahreswechsel steht in „Silvester Hit-Countdown – Welcome 2020“ einmal mehr der lauteste Partymarathon des Jahres an. Live vom Brandenburger Tor feiern die BTN-Stars Rick und Paula zusammen mit RTLZWEI-Moderatorin Steffi Brungs den Start ins neue Jahrzehnt! Beim lautesten Partymarathon des Jahres stehen außerdem Mickie Krause, Mia Julia, Die Atzen und MC Fitti auf der Bühne. Bahn frei für 2020! Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.