Bachelor 2020: Skandal-Finale! So hat sich Sebastian Preuss entschieden

Die Bachelor-Fans konnten es kaum noch abwarten! Wen wird Sebastian Preuss im großen Finale der Kuppelshow seine letzte Rose geben? Doch was dann in der „Nacht der Rosen“ passierte, gab es bisher noch nie.

In mehreren Dates hat Sebastian Preuss die Ladys kennengelernt – doch nur zwei haben es ins Finale geschafft. Diana Kaloev und Wioleta Psiuk kämpften im Finale um das Herz des Hotties – doch bei ihm herrschte ein absolutes Gefühlschaos. „Ich mag beide Mädchen sehr, aber irgendwas fehlt mir“, sagt Sebastian Preuss. „Ich hab´ sehr viel Ungewissheit in mir und spüre kein Verliebtsein“, so der Rosenkavalier weiter.

Sebastian Preuss ist sich unsicher

Bevor Sebastian Preuss eine Entscheidung fällt, lernen die beiden Ladys noch seine Mama Conny kennen. Sie findet, dass Diana die besser Frau für ihren Sohn ist: „Ich kann ihm natürlich nicht sagen, was er zu tun hat. Aber ich kann ihm zumindest meine Meinung sagen, was ich für einen Eindruck jetzt hatte. Und ich hatte einen sehr positiven Eindruck heute.“

Keine Lady bekommt die Rose

Doch Sebastian Preuss ist noch immer unsicher. „Zu Beginn war es erst Wio. Das hat ein bisschen nachgelassen. Und jetzt ist es wieder Diana“, meint der Bachelor. „So viel Unklarheit. Und dann noch eine Entscheidung treffen. Auf was soll ich da hören?“, fragt sich der 29-Jährige. Dann passiert etwas, was es in der Show bisher noch nie gab: Sebastian Preuss hat sich nicht verliebt und vergibt keine Rose – weder an Diana noch an Wioleta. „Es kann sein, dass ich es noch bereue, dass ich Diana habe gehen lassen!“, sagt er nach der Entscheidung. Zwar gab es bei „Der Bachelor“ immer mal wieder Unsicherheiten – doch im Finale wurde dennoch immer die letzte Rose vergeben. Das grenzt an einen kleinen Skandal in der Kuppelshow… Mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.