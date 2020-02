Bachelor 2020: Diese zwei Ladys stehen im Finale!

Drei Ladys buhlten bei den Dreamdates um Sebastian Preuss. Doch auch diesmal stand in der neuen Folge von „Der Bachelor“ die „Nacht der Rosen“ an. Der Hottie musste eine Single-Lady nach Hause schicken – die zwei anderen Kandidatinnen werden im großen Finale um sein Herz kämpfen.

Die verbliebenen Kandidatinnen Wioleta Psiuk, Diana Kaloev und Desiree Zurga hatten in der neuen Folge von „Der Bachelor“ jeweils ein Dreamdate. Wioleta und Diana haben schon früh in der Staffel mit Sebastian geknuscht – und die beiden Ladys haben es auch ins Finale der Kuppelshow geschafft. Eine Single-Dame wird in der kommden Woche die letzte Rose ergattern.

Sebastian Preuss musste sich entscheiden

Zwischen Sebastian und Desiree gab es beim Dreamdate den ersten Kuss. „Ich würde behaupten, dass wir jetzt schon ein gutes Stück weitergekommen sind, weil wir jetzt wirklich viel Zeit hatten“, zeigte sie sich danach total happy. Und dennoch hat es für sie nicht gereicht. „Desiree hat auf jeden Fall gute Werte, aber auf einer emotionalen Ebene habe ich noch keinen Kontakt zu ihr gefunden. Für ein weiteres Kennenlernen, wäre das nichts geworden“, sagte Sebastian Preuss in der „Nacht der Rosen“.

Erste Worte von Desiree Zurga

Die Beauty selbst äußerte sich nach ihrem Exit mittlerweile auch bei Instagram. „Es war eine unvergessliche Zeit und ich habe mega Erfahrungen gemacht“, schreibt sie in einem Statement. „Leider hat mir die Zeit nicht gereicht, um mich zu verlieben. Dafür habe ich wunderbare Menschen kennengelernt und bin somit auch definitiv als Gewinnerin ausgestiegen“, so Desiree weiter. Trotz ihrem Rausschmiss blickt sie positiv in die Zukunft und will nun ein neues Leben beginnen – die Teilnahme in der Show war für sie dennoch eine aufregende Zeit. Das Finale von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.