Bachelor 2020: Bittere Tränen bei Jenny-Jasmin Wegner!

In „Der Bachelor“ kämpft auch Jenny-Jasmin Wegner um Sebastian Preuss. Doch die 25-Jährige erleidet einen Heulkrampf! Der Grund? Sie fühlt sich im Stich gelassen und meint sogar, dass die anderen Ladys sie mobben würden.

Insgesamt 22 Single-Ladys buhlen in der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ um Sebastian Preuss. Da kann es in der Villa zwischen den Kandidatinnen schon mal knallen – oder sie reden erst gar nicht miteinander. Jenny-Jasmin Wegner fühlt sich von den anderen Kandidatinnen gemobbt und alleine gelassen – das will sie nicht auf sich sitzen lassen.

Jenny-Jasmin fühlt sich gemobbt

„Dieses Gefühl ist nicht schön“, sagt Jenny-Jasmin Wegner laut einem Trailer bei RTL.de. „Ich will einfach nur Liebe finden. Ich werde Menschen nie verstehen können, welche sich an anderen Leuten hochziehen, weil sie selber noch nicht wissen, wer sie sind“, stellt die 25-Jährige weiter klar. Die Fronten scheinen verhärtet zu sein. Ob sich die Beauty nun an den anderen Ladys rächen wird? Und ob sie damit Sebastian Preuss konfrontieren wird?

Das erwartet sie von ihrem Traummann

Bei „Der Bachelor“ will Jenny-Jasmin Krause-Wegner die große Liebe finden. Die 25-Jährige träumt von einem glücklichen Familienleben mit Mann und Kind. Am liebsten hätte sie gerne eine Wohnung in einer Großstadt. Und was erwartet sie von ihrem Traummann? „Optik ist total vergänglich, ich will wissen, was dahinter steckt“, erzählt die Schönheit in einem Interview mit RTL.

Die 25-Jährige ist seit drei Jahren Single

Die Zollbeamtin aus Köln ist seit mittlerweile drei Jahren Single – das soll sich nun durch ihre Teilnahme in der Kuppelshow ändern. Doch ob sie sich gegen die anderen 21 Kandidatinnen durchsetzen kann? Und werden die anderen Ladys wieder mit ihr reden? Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.