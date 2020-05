Are You The One?: Kathi war magersüchtig!

RTL hat am Mittwochabend erstmals die neue Datingshow „Are You The One?“ gezeigt. In der Sendung wurden Matches von Experten-Analysen gefunden, welche sich im Haus finden müssen. Die Kandidaten haben sich in den ersten zwei Shows kennengelernt – dabei ging es auch im ernste Themen.

Katharina Wagener sucht bei „Are You The One?“ ihr Liebes-Glück. In der Show hat die Beauty auch über ihre schwierige Vergangenheit gesprochen: Sie hatte gesundheitliche Probleme und litt sogar an Magersucht, wie sie offenbart.

Kathi hatte eine Essstörung

„Mir haben die Ärzte gesagt, ich werde keine 20 Jahre alt, weil ich so, so magersüchtig war. Ich war jahrelang nur in Krankenhäusern, Notaufnahmen. Ich bin dreimal tot gewesen“, sagt Katharina Wagener in einem Gespräch mit Elisha Crowd. Nicht nur er, sondern auch die anderen Teilnehmer zeigten sich nach dem Geständnis schockiert.

„Das fing halt mit 18 bei mir an. Meine beste Zeit des Lebens habe ich quasi verpasst. Bei meiner Größe war das Mindeste 25 Kilo“, sagt die Beauty. Zwar hat Katharina mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen – dennoch wird sie damit noch immer konfrontiert und hadert mit ihrer Selbstwahrnehmung. Elisha kann das nicht nachvollziehen. „Die ganze Zeit hier haben die Männer alle gesagt, dass du hier mit den geilsten Körper hast“, macht der Tattoo-Fan ihr Mut. „Are You The One?“ kannst du bei TVNOW oder mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL schauen.