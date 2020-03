4 Anzeichen, dass deine Katze eifersüchtig auf deinen Partner ist

Katzensprache ist immer nich ganz einfach zu verstehen. Die Samtpfote hat jedoch ihren eigenen Kopf – manchmal kann dein Liebling sogar ziemlich eifersüchtig sein. Das trifft besonders dann zu, wenn du einen neuen Partner hast – aber was sind die Indizien dafür?

Du hast über einen längeren Zeitraum allein mit deiner Katze in einer Wohnung, doch dann tritt plötzlich ein neuer Mensch in dein Leben. Das könnte deiner Katze gar nicht gefallen, denn sie könnte ziemlich eifersüchtig werden. Die Mieze will ihr Revier verteidigen und kann deinen neuen Freund absolut nicht leiden. Doch wie macht sich das bemerkbar? Und was kannst du dagegen tun?

4 Anzeichen, dass deine Katze eifersüchtig ist

Deine Katze faucht: Das ist ein eindeutiges Indiz, dass deine Mieze mit der Situation gerade absolut unzufrieden ist. Das ist zumindest am Anfang so – irgendwann gewöhnt sich der Vierbeiner jedoch daran.

Das ist ein eindeutiges Indiz, dass deine Mieze mit der Situation gerade absolut unzufrieden ist. Das ist zumindest am Anfang so – irgendwann gewöhnt sich der Vierbeiner jedoch daran. Sie pinkelt überall hin: Eigentlich ist deine Katze stubenrein – doch plötzlich pinkelt sie überall hin. Damit will sie klarmachen, dass sie unzufrieden ist.

Eigentlich ist deine Katze stubenrein – doch plötzlich pinkelt sie überall hin. Damit will sie klarmachen, dass sie unzufrieden ist. Deine Katze will gestrichelt werden – vor allem dann, wenn du gerade mit deinem Freund auf der Couch liegst. Da kann es schon mal sein, dass deine Mieze sich auf dich drauf setzt und gestreichelt werden will.

– vor allem dann, wenn du gerade mit deinem Freund auf der Couch liegst. Da kann es schon mal sein, dass deine Mieze sich auf dich drauf setzt und gestreichelt werden will. Zerstörungswut: Sie zerkratzt deine Couch, was sie vorher noch nie gemacht hat. Oder auch die Tapete muss drunter leiden. Mit Sicherheit ist sie dann auch eifersüchtig auf deinen neuen Freund.

Was kannst du dagegen tun?

Klar, für deine Mieze ist die Situation ziemlich neu und zunächst muss sie sich daran gewöhnen. Deshalb verwöhne sie mit Streicheleinheiten oder gebe ihr mal ein paar Leckerlies – damit machst du ihr klar, dass sie in deinem Leben noch immer sehr wichtig bist. Spiele auch mit deiner Mieze und verbringe viel Zeit mit ihr. Dein neuer Partner sollte sich ebenfalls mit dem Tier beschäftigen – so können sich die beiden schneller aneinander gewöhnen. Schon gelesen? Liebt mich meine Katze? Diese 10 Anzeichen sprechen dafür!