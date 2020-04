Anne Wünsche: Neues Familienmitglied!

Mit ihren Kindern Miley und Juna hat Anne Wünsche schon ziemlich viel zu tun. Dann muss die Influencerin auch noch ihre Hunde Mimi und Spot versorgen. Nun kommt noch ein tierisches Familienmitglied dazu. Bei einigen Usern kommt das jedoch gar nicht so gut an.

Ihr Freund Karim wird sich um einen neuen Hund kümmern. Zwar handelt es sich nicht direkt um einen Vierbeiner, welcher Anne Wünsche gehört – sie sieht ihn dennoch als neues Familienmitglied an. „Es fühlt sich trotzdem an, als wär es ein neues Familienmitglied. […] Ist ja nicht so, als hätte ich sowieso so schon ein megachaotisches Leben, da bringt er noch ein bisschen mehr Stimmung in die Bude“, sagt die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ in einem Clip bei YouTube.

Anne Wünsche hat einen neuen Hund

Doch einige User kritisieren das und fragen sich: Wie will sich das Paar um den neuen Hund kümmern? „Wer kümmert sich um den Hund, wenn du und Karim alle zwei Wochen verreist? Jemand, der so oft über Wochen weg ist, sollte sich einfach kein Tier anschaffen“, meint eine Userin dazu. Die Follower meinen: Das sei viel zu unüberlegt gewesen.

Die Influencerin ignoriert Hate-Kommentare

Anne Wünsche ist Kritik im Netz gewöhnt – davon lässt sich die Influencerin nicht beeinflussen. „‚Es sollte dir egal sein, was andere über dich denken!‘ … und genau deshalb habe ich mir vor Jahren auch die Minnie Mouse stechen lassen. […] Ein Mittelfinger an all die, die hinter meinem Rücken schlecht über mich reden, ohne die tatsächlich die Wahrheit zu kennen“, schrieb Anne Wünsche vor einiger Zeit bei Instagram.