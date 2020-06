Anne Wünsche: Miley hatte einen Unfall in der Schule!

Bei Anne Wünsche läuft es derzeit nicht ganz rund. Die ehemalige Darstellerin von „Berlin – Tag & Nacht“ hatte nicht nur einen Streit mit Oliver Pocher, sondern muss auch immer wieder heftige Kritik bei Instagram einstecken. Nun erlebte die Influencerin den nächsten Schock-Moment: Ihre Tochter Miley hatte einen Unfall in der Schule.

Die Beauty musste ihre Tochter von der Schule abholen, da sie dort einen kleinen Unfall hatte. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, wie Anne Wünsche selbst bei Instagram bestätigt. Dennoch war das im ersten Moment ein absoluter Schock für den Ex-BTN-Star.

Miley hat sich in der Schule verletzt

„Miley hat sich ein Springseil gegen den Mund geschlagen. Da haben die Schneidezähne oben geblutet. Jetzt sind sie noch lockerer als vorher, aber sie hat keine Schmerzen, nichts. Es ist auch nichts abgebrochen am Zahn, also sie geht morgen ganz normal wieder zur Schule“, so Anne Wünsche in einer Instagram-Story.

Corona-Alltag war nicht immer einfach

Insgesamt war die Corona-Zeit nicht immer einfach mit ihren Kids, wie Anne Wünsche kürzlich verriet. „Um ehrlich zu sein: Wir haben keinen richtigen strukturierten Alltag. Irgendwie fühlt es sich an wie Ferien, nur das man nichts unternehmen kann oder darf. Wir machen das beste aus unserem Alltag, auch wenn uns oft die Decke auf den Kopf fällt“, sagte der Web-Star kürzlich gegenüber KUKKSI. Mittlerweile gibt es wieder einige Lockerungen – der Alltag mit den Kids dürfte sich für Anne Wünsche daher auch wieder etwas einfacher gestalten. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Anne Wünsche spricht über Comeback!