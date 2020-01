Anne Wünsche: Klares Statement! Ihr platzt endgültig der Kragen

Anne Wünsche hat es nicht einfach! Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ ist stolze Mama von zwei Töchtern. Doch immer wieder hat die Beauty auch mit Hass-Kommentaren bei Instagram zu kämpfen. Nun macht sie ihren Hatern eine klare Ansage!

Der Ex-Serien-Star gewährt ihrer Community immer wieder private Einblicke bei Instagram – dabei spielen auch immer wieder ihre Töchter eine Rolle. Doch genau das scheint einigen Usern ein Dorn im Auge zu sein. Nun postet sie offene Worte, die sich an andere Mütter richten, welche sie kritisiert haben. „#muttersein – in der Gesellschaft sehr schwierig, denn es scheint oft eher ein Wettkampf zu sein. Wer ist die bessere Mama und welche hat total versagt?“, beginnt Anne Wünsche ihr Statement in dem sozialen Netzwerk.

Anne Wünsche richtet Statement an Mütter

„Fremde Menschen schaffen es oft, dass eine Mama verzweifelt ist, weil sie selbst irgendwann glaubt, sie sei keine gute Mama. Man wird einfach zu schnell verurteilt: Wenn eine Mama sagt, dass sie etwas Zeit für sich alleine braucht, dann ist es das was sie sagen wollte & nicht das sie es als Fehler sieht Mama geworden zu sein. Wenn eine Mama sagt, dass sie Hilfe in gewissen Dingen braucht, dann meint sie das. Sie meint damit nicht, dass sie unfähig ist. Wenn eine Mama oft Nudeln für ihre Kinder kocht, heißt das nicht, dass das jeden Tag der Fall ist & ihre Kinder kein Fleisch, Obst oder Gemüse bekommen. Wenn eine Mama mal total am Ende ist, heißt das nicht, dass sie das jeden Tag ist. Wenn eine Mama laut wurde, heißt das nicht, das sie ihre Kinder ununterbrochen anbrüllt. Vielleicht hat sie vorher 300x im normalen Ton mit ihnen geredet. Wenn eine Mama sich nach einem Partyabend mit ihren Mädels sehnt, dann heißt es genau das! Es heißt nicht, dass sie Single sein will & ihre Kinder vernachlässigt“, schreibt sie darin weiter.

Die Beauty lässt sich nicht unterkriegen

Dann stellt sie noch klar: „Mütter werden so schnell verurteilt für ALLES! Es ist egal was sie sagen oder meinen, es ist eher wichtig es die anderen hören & sehen – das ist wirklich traurig! Wisst ihr, was meine größte Schwäche ist als Mutter? Ich kann mit meinen Kindern nicht spielen. Ich habe einfach keinen Nerv mich hinzusetzen und mit Figuren zu spielen…ist das schlimm? NEIN. Ich gehe mit meinen Kindern lieber ins Kino, aufn Spielplatz, Schwimmhalle oder in Urlaub! Bin ich eine schlechte Mama weil DU es kannst & ich nicht? Nö…"