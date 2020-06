Anna Wilken: Ex-GNTM-Kandidatin erlitt Fehlgeburt!

Anna Wilken und ihr Partner Sargis Adamyan wünschen sich schon länger ein Baby. Bisher ging der Wunsch nicht in Erfüllung. Die ehemalige Kandidatin aus „Germany’s next Topmodel“ offenbart nun, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat.

Die Ex-GNTM-Kandidatin spricht erstmals über die schreckliche Erfahrung und hat bei Instagram ein längeres Statement veröffentlicht. „Hey Ho kleiner Stern! Auch wenn du nicht mehr in meinem Bauch bist, wachst du über uns, oben am Himmel – unser Sternenkind. Du hast uns die schönste Freude bereitet, die glücklichsten Momente verschafft und doch auch den Traurigsten“, schreibt Anna Wilken in dem sozialen Netzwerk.

Anna Wilken hat ihr Baby verloren

„Dieser eine Morgen, an dem ich absolut unerwartet zwei deutliche Striche auf meinem Schwangerschaftstest hatte, na den werde ich wohl nie vergessen. Ich stand einfach nur da und habe gezittert, geweint & gelacht. Ab dem Moment blieb alles um mich herum stehen, ich war mit Liebe erfüllt! Es war einer der schönsten Momente in meinem Leben, ganz abgesehen von dem Moment, als Sargis es erfahren hat. Ich war glücklich, wie schon lange nicht mehr. Habe es unendlich doll genossen. Denn hey, da wächst etwas in mir, ein Leben entsteht – unser Baby“, schreibt das Model weiter.

Doch dann erlitt sie eine Fehlgeburt – der Verlust ist für Anne Wilken und ihrem Partner nur schwer zu ertragen. „Doch leider bist du viel zu früh gegangen und es zerreißt mir immer noch mein Herz. Es war wie schon gesagt die schönste und gleichzeitig die schlimmste Zeit für mich in meinem Leben. Tausende Fragen und Gedanken, schlaflose Nächte, unzählige Tränen und starke Schmerzen während der Fehlgeburt“, so Anne Wilken. Trotz der schlimmen Erfahrung hofft die 24-Jährige, dass sich ihr Kinderwunsch irgendwann erfüllen wird: „Und dennoch bin ich positiver Dinge, denn es hat endlich geklappt, auch, wenn es noch nicht perfekt war!“ Die Fans wünschen ihr in den Kommentaren viel Kraft in der schweren Zeit.