Adela Smajic: Sex im Promi Big Brother-Haus?

Bei „Promi Big Brother“ will Adela Smajic das Haus aufmischen. Bekannt wurde die Beauty als „Bachelorette“ in der Schweiz. Lässt sie in der SAT.1-Show etwa die Hüllen fallen? Und wie sieht es eigentlich mit Sex vor laufenden Kameras aus?

Adela Smajic verdreht den Männern den Kopf. Nun zieht die Schönheit in den TV-Knast! „Ich ziehe bei ‚Promi Big Brother‘ ein, weil ich Lust auf ein neues Abenteuer habe und mich von einer anderen Seite entdecken möchte. Ich frage mich, ob ich ohne Handy oder andere Dinge des Alltags überleben kann (lacht). Das wird schwierig“, sagt die Ex-„Bachelorette“ in einem Interview mit SAT.1.

Wenn jemand unordentlich ist, kann Adela Smajic das gar nicht ab. „Ich habe noch nie in einer WG gelebt, das wird bestimmt schwierig für mich, wenn jemand schnarcht oder unordentlich ist. Ich bin nämlich extrem ordentlich“, erzählt sie. Und welche Eigenschaften bringt sie ins Haus mit? „Ich kann, durch meinen Alltag als Produzentin, gut delegieren und organisieren. Ich sehe das Große und Ganze und habe eine gute Menschenkenntnis. Ich weiß, worin jemand gut oder wenig gut ist“, verriet die 27-Jährige.

Adela Smajic will sich nackt unter der Dusche zeigen

Bei „Promi Big Brother“ werden die Stars und Sternchen rund um die Uhr von Kameras überwacht – hat Adela Smajic damit ein Problem? „Eigentlich nicht. Ich habe lustigerweise auch kein Problem damit, ungeschminkt arbeiten zu gehen. Ich bin ein eitler Mensch, aber vor allem, weil ich mich gerne style. Nicht, weil ich es muss“, verriet der TV-Star. In einer Situation wäre sie dann aber doch lieber unbeobachtet: „Auf der Toilette. Das wäre aber auch das einzige. Im Bad oder in der Dusche? Da habe ich kein Problem mit.“ Und natürlich wollten die Zuschauer auch wissen: Wird sich die Ex-„Bachelorette“ denn nackt unter der Dusche zeigen? „Ich finde es unhygienisch, im Bikini zu duschen, da wäscht man sich doch gar nicht richtig, oder? Aber ich lasse mir noch was einfallen. Ich bin kein Mensch, der extrem penibel alles plant. Authentizität ist das Wichtigste für mich“, plaudert die Beauty aus.

Ex-Bachelorette schließt Sex im Haus nicht aus

Derzeit ist Adela Smajic nicht vergeben. Wie sollte denn ihr Traummann sein? „Optisch habe ich gar keinen Typ Mann. Charakterlich habe ich hohe Ansprüche! Er muss treu sein, loyal, unterstützend, humorvoll. Eine gewisse Verpeiltheit finde ich auch immer süß", so die 27-Jährige. Dass es bei „Promi Big Brother" verlieben könnte, schließt sie nicht aus: „Ja, das könnte ich mir vorstellen und fände es auch schön. Wenn es klappt und passt: Why not?" Und auch eine ganz andere Sache wäre für sie vorstellbar. Denn sogar Sex vor laufenden Kameras lehnt Adela Smajic nicht ab! „Ich sage auch da: wenn es passt, dann passt es", offenbart die Kandidatin. Adela Smajic könnte im Haus also für einige heiße Momente sorgen… SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr.