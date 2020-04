Liza Waschke: So tickt BTN-Milla privat!

Liza Waschke ist seit 2013 bei „Berlin – Tag & Nacht“ in der Rolle als Milla zu sehen. In der Serie nimmt sie kein Blatt vor dem Mund – doch tickt die Darstellerin privat auch so? KUKKSI hat bei ihr nachgefragt, welche Gemeinsamkeiten die Beauty mit ihrer Serien-Figur hat.

Milla weißt bei „Berlin – Tag & Nacht“ genau, was sie will. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, will sie das auch umsetzen und ist generell eine schlechte Verliererin. Denn wenn andere etwas glücklich macht, will sie das auch haben. Mit Leon (Sandy Fähse) war sie lange verheiratet – doch dann kam die Scheidung. Seitdem läuft es für sie in der Liebe nicht mehr ganz rund.

So tickt die Darstellerin privat

Doch hat die Darstellerin eigentlich Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle? „Das Aussehen! (Lacht) Ansonsten denke ich die Energie, die Milla mit sich trägt und dass sie Haare auf den Zähnen hat – umgangssprachlich für ein großes Mundwerk gemeint“, sagt Liza Waschke im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Wie ist Liza Waschke zu BTN gekommen?

Und wie ist Liza Waschke eigentlich zu „Berlin – Tag & Nacht“ gekommen? „Ganz normal über ein Casting – vorgespielt und ein paar Wochen später kam der Anruf“, erzählt uns die Darstellerin. Seit mittlerweile 2013 ist sie als Milla in der RTLZWEI-Erfolgsserie zu sehen – die Beauty hätte selber nie gedacht, dass sie so lange dabei ist. „Ehrlich gesagt nicht! (Lacht) Man weiß ja nie wie lange eine Reise geht, ich bin aber sehr froh, dass sie noch anhält und ich dabei bin“, erzählt sie uns weiter. Und auch künftig wird es bei BTN um Milla nicht langweilig – die Fans können sich also auf viele weitere Storys mit ihr in der Serie freuen. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.