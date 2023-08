Liza Waschke: Liebes-Hammer! Dieser Ex-Bachelorette-Kandidat ist ihr Freund

Liza Waschke ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mehr wegzudenken. Seit mehr als zehn Jahren spielt die Beauty in der RTLZWEI-Erfolgsdaily „Berlin – Tag & Nacht“ mit. Nicht nur beruflich, sondern auch privat könnte es derzeit kaum besser laufen: Die Darstellerin hat nämlich wieder einen Freund. Es handelt sich dabei um keinen Unbekannten.

Die bekannte Persönlichkeit hatte im Jahr 2021 bestätigt, dass sie geheiratet hat. Seitdem ist es ruhig im Liebesleben um die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ geworden. Vor einigen Monaten sind jedoch Bilder von Liza Waschke und Ex-„Bachelorette“-Kandidat Sebastian Fobe aufgetaucht. Jetzt hat sie das Liebes-Geheimnis gelüftet: Es handelt sich tatsächlich um ihren Freund.

Liza Waschke ist wieder vergeben

„Ja, ich bin wieder vergeben!“, erklärt Liza Waschke im Interview mit der Bild-Zeitung. Die Soap-Beauty und der Reality-Star treten beim Audi Ascot Renntag in Hannover erstmals als Paar auf und wollen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr verstecken. Die Liebe hält das Paar seit Anfang des Jahres geheim – aber warum eigentlich? „Es ging halt alles nicht so schnell bei uns. […] Wir haben erst mal gedatet – so der klassische Weg. Bis der erste Kuss fiel“, sagt Liza Waschke.

Die beiden schmieden zahlreiche Zukunftspläne – so wollen sie auch zusammenziehen und suchen derzeit eine Wohnung in Berlin-Mitte oder Friedrichshain. „Da, wo Liza jetzt schon wohnt. Sie ist ja eine waschechte Berlinerin!“, sagt der 38-Jährige dem Blatt. Ob die beiden heiraten wollen, haben sie nicht verraten. Die Fans freuen sich für Liza Waschke, dass sie den Richtigen gefunden hat.