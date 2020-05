Liza Waschke: Diese Szene war für BTN-Milla besonders emotional!

Seit stolzen sieben Jahren verkörpert Liza Waschke die Rolle der Milla bei „Berlin – Tag & Nacht“. In der erfolgreichen RTLZWEI-Daily hat ihre Serienfigur schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Eine Szene wird der Darstellerin besonders in Erinnerung bleiben.

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat Milla immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und weiß immer, was sie will. Eine große Schwäche von ihr ist der Neid auf andere und ist eine schlechte Verliererin. In der Liebe lief es nicht immer ganz gut. Und auch gesundheitlich war Milla extrem angeschlagen: In der Serie litt sie an Brustkrebs! Die Szenen zu drehen waren für Liza Waschke sehr emotional.

Brustkrebs-Szenen waren für Liza sehr emotional

„Da gibt es zu viele einzelne Szenen. Besonders emotional war es, als ‚Milla‘ an Brustkrebs litt. Wenn ich mich außerdem noch für eine Szene entscheiden müsste: Millas “Vergewaltigung” im Gefängnis. Das war hart!“, erzählt Liza Waschke im exklusiven Interview mit KUKKSI. Seit 2013 ist Liza Waschke bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen – aber hätte die Darstellerin damit gerechnet, dass sie schon so lange am Set steht? „Ehrlich gesagt nicht! Man weiß ja nie wie lange eine Reise geht, ich bin aber sehr froh, dass sie noch anhält und ich dabei bin“, sagt sie uns.

Kommen noch weitere Tattoos?

In der Serie selbst ist Milla kein Unschuldslamm und arbeitet im Matrix – aber geht sie denn auch privat feiern? „Es gab eine Sturm & Drang Zeit bei mir, wie bei jedem jungen Menschen, aber die ist bei mir vorbei. Ich ziehe es vor zu Hause oder bei Freunden zu sein“, so die Darstellerin. Besonders ihre zahlreichen Tattoos sind ein absoluter Hingucker – weitere sollen aber erstmal nicht folgen. „Nein, damit bin ich erstmal durch“, verriet der Serien-Star. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Liza Waschke: Darum zeigt BTN-Milla ihren Freund nicht!