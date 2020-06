Liza Waschke: Das bedeuten die Tattoos von BTN-Milla!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Liza Waschke als Milla zu sehen. Mit ihre Körpergröße von 1,85 Meter ist die Darstellerin ein absoluter Hingucker. Doch auch ihre Tattoos sind ein absolutes Markenzeichen der Beauty.

Seit mittlerweile verkörperte Liza Waschke mittlerweile die Rolle der Milla Brandt bei „Berlin – Tag & Nacht“. In der Serie nimmt die Darstellerin kein Blatt vor den Mund und wickelt die Jungs um den Finger. Das ist auch kein Wunder, denn die Beauty fällt mit ihrem Look einfach auf – besonders ihre zahlreichen Tattoos fallen sofort auf.

Liza Waschke ist ein absoluter Tattoo-Freak. Die Darstellerin hat mehrere Motive auf ihrem Körper verteilt. Ihr erstes Tattoo ist ihr aber extrem wichtig, denn es handelt sich dabei um eine Rose – und diese hat eine ganz besondere Bedeutung! Es handelt sich dabei nämlich um eine Liebeserklärung für ihre Mama.

Das bedeutet ihr Tattoo am Arm

„Hier nun die Vorderseite meines Tattoo. Bedeutung: Am Handgelenk das Geburtsdatum meiner Mum & ein aus Federn bestehender Stammbaum von der Family meiner Mum. Jedes Familienmitglied hat 1 Feder. Warum der linke Arm? Er führt zum Herzen“, schrieb Liza Waschke bei Instagram. Das Tattoo trägt auch das Geburtsdatum ihrer Mama. „Es war die Feder mit dem dem Datum meiner Mama. Das habe ich mir tatsächlich gleich mit 18 stechen lassen. Es ist ein Andenken an meine Mama“, erzählt Liza Waschke im Interview mit RTLZWEI. Der restliche Arm ist voller Federn, was der Stammbaum von der Family ihrer Mum darstellet. Es werden bestimmt nicht die letzten Tattoos bei Liza Waschke gewesen sein – wir sind gespannt, was da noch kommt.

Kommen noch weitere Tattoos?

Am Hals trägt Liza Waschke rote und schwarze Flecken – aber was hat es damit auf sich? „Das geht von dem Spruch einher, ‚eine befleckte Weste haben‘, das ist das Sinnbild dahinter“, sagte die Darstellerin mal in einem Interview mit Promiflash. Und kommen noch weitere Tattoos? „Nein, damit bin ich erstmal durch“, erzähltw Liza Wasche kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI. Derzeit will sie sich also erstmal nichts mehr stechen lassen. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr.