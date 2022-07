Live im TV: Jürgen Drews verkündet Karriere-Aus!

Jürgen Drews ist auf der Bühne eigentlich nicht mehr wegzudenken – auch auf Mallorca, wo er seit vielen Jahren im Megapark auftritt. Doch nun hat der 78-Jährige das Ende seiner Musikkarriere verkündet.

In der ARD-Show „Die große Schlagerstrandparty“ richtete er ein emotionales Statement an seine Fans und kämpfte dabei mit den Tränen. Dort verkündete er, dass er sich von der Bühne zurückziehen wird. Nach 60 Jahren war das einer seiner letzten Auftritte im Showgeschäft. Er leide jedoch an peripherer Polyneuropathie – es handelt sich dabei um eine Nervenkrankheit, welche nicht heilbar ist und ihnen bei seinen Auftritten beeinträchtigt.

Jürgen Drews zieht sich von der Bühne zurück

„Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher und ich merke, dass es mir unheimlich guttut, zu Hause zu sein“, sagt Jürgen Drews in der Bild-Zeitung. Er will künftig so viel Zeit wie möglich mit seiner Frau seine Tochter und seinen Tieren verbringen. „Man wird mich in diesem Jahr noch bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen und im Fernsehen sehen können, aber zum Ende dieses Jahres werde ich mich von der Bühne verabschieden“, so Jürgen Drews.

„Bevor ich wirklich zusammenbreche, möchte ich mich schon vorher verabschieden“, so der Musiker. „Ich fühle mich wohl, aber es wird im Herbst bei Florian meine letzte Sendung sein“, erklärte Jürgen Drews in der SHow. Zuvor wurde ein Clip gezeigt, wo er seine Karriere Revue passieren lässt: „Ich lasse gerade Revue passieren, was mir so alles passiert ist, in diesen 50 Jahren. […] Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: ‚Irgendwann, lieber Onkel Jürgen, ist auch mal gut.'“ Der „König von Mallorca“ zählt in Deutschland zu den beliebtesten Schlagersängern. Der Musiker musste bereits zuletzt zahlreiche Auftritte aus gesundheitlichen Auftritten absagen. Schon gelesen? Megapark-Opening: So lief die Party-Sause auf Mallorca!