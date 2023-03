Du ärgerst dich über dicke Beine und verspürst mitunter einen Spannungsschmerz in den Beinen? Obwohl du dich gesund ernährst und es vielleicht schon mit Diäten probiert hast, nimmst du an den Beinen nicht ab. Dein Problem kann ein Lipödem sein, welches sich konservativ, aber auch chirurgisch behandeln lässt. In diesem Beitrag erfährst du mehr über Ursachen und Symptome, aber auch über eine wirksame Lipödem Behandlung.

Was ist ein Lipödem überhaupt?

Ein Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung, die zumeist an den Beinen, mitunter aber auch an den Armen auftritt. Fast ausschließlich Frauen sind von dieser Erkrankung betroffen. Das Unterhautfettgewebe ist an bestimmten Körperstellen vermehrt. Lagert sich zusätzlich zum Unterhautfettgewebe Wasser ein, handelt es sich um ein Ödem.

Das Lipödem wird erst dann als Krankheit bezeichnet, wenn es Beschwerden bereitet. Dann sollte man aber tätig werden und sich medizinische Hilfe suchen. Zum Beispiel kann dich eine Lipödem-Behandlung in der PANTEA Privatpraxis von den Beschwerden befreien.

Welche Ursachen hat das Lipödem?

Die Ursachen des Lipödems sind noch nicht vollständig erforscht. Häufig liegt eine erbliche Veranlagung vor. Hormonelle Veränderungen während der Pubertät oder einer Schwangerschaft können ein Lipödem begünstigen. Ein Lipödem kann zu jedem Zeitpunkt im Leben auftreten. Am häufigsten tritt es jedoch nach Hormonumstellungen auf. Auch die Einnahme oder das Absetzen der Pille können ein Lipödem fördern. Eine ungesunde Ernährung oder die falschen Lebensmittel begünstigen ein Lipödem nicht. Trotzdem solltest du bei einer Lipödem Behandlung auf eine gesunde Ernährung achten.

Wie macht sich ein Lipödem bemerkbar?

Bevor du einen Arzt für eine Lipödem Behandlung konsultierst, solltest du dich mit den Symptomen vertraut machen. Fast immer tritt ein Lipödem symmetrisch auf. Beide Beine oder Arme sind gleichzeitig betroffen. An Händen und Füßen tritt die Fetteinlagerung nicht auf. Mitunter verteilt sich das Fett auch um das Gesäß. Frauen mit einem Lipödem müssen nicht übergewichtig sein. Auch sehr schlanke Frauen können von der ungleichmäßigen Fettverteilung betroffen sein.

Zumeist ist die Schwellung an Beinen oder Armen weich. Sie lässt sich nicht durch Hochlagern von Beinen oder Armen verringern. In den Hautfalten kann es zu Entzündungen kommen. Schreitet das Lipödem weiter fort, verspürst du in den betroffenen Körperregionen oft ein unerträgliches Spannungsgefühl.

Die richtige Lipödem Behandlung

Stellst du bei dir die Symptome eines Lipödems fest und verspürst du Spannungsschmerzen, solltest du dich einem Arzt anvertrauen. Er führt zunächst ein Anamnesegespräch. So kann er sich ein Bild von deinen Beschwerden machen. Anhand der Symptome stellt er fest, ob es sich tatsächlich um ein Lipödem handelt. Vor der Lipödem-Behandlung in einer Praxis klärt dich der Arzt über die Krankheit und die Behandlungsmöglichkeiten auf.

Für eine Lipödem Behandlung ist nicht immer eine Operation mit Fettabsaugung erforderlich. Sie kann auch konservativ in Form von Physiotherapie, gesunder Ernährung und Sport erfolgen.

Konservative Lipödem Behandlung

Bevor ein Lipödem operativ behandelt wird, erfolgt zumeist erst eine Physiotherapie. Bei einer Lymphdrainage führt der Therapeut verschiedene Griffe in den betroffenen Bereichen aus. Diese Behandlung sollte zu Beginn täglich erfolgen. Sie kann sich über drei bis vier Wochen erstrecken. Zusätzlich erfolgt eine Kompressionsbehandlung mit einem Kompressionsstrumpf. Sport ist ein wichtiger Bestandteil der Lipödem Behandlung. Er sorgt dafür, dass du mobil und beweglich bleibst.

Lipödem Behandlung mit Fettabsaugung

Bei einer Lipödem Behandlung durch Fettabsaugung entfernt der Arzt das überschüssige Unterhautfettgewebe dauerhaft. Die Fettabsaugung erfolgt, wenn die konservative Behandlung nicht erfolgreich ist. Der Arzt leitet eine Spülflüssigkeit in das Gewebe ein. Sie löst das Fett. Anschließend saugt der Arzt das Unterhautfettgewebe ab. Ist das Lipödem weit fortgeschritten, sind mitunter mehrere Fettabsaugungen erforderlich. Um Schwellungen und Blutergüsse zu vermeiden, ist es wichtig, dass du dich möglichst bald nach dem Eingriff wieder bewegst.

Keine endgültige Heilung möglich

Das Lipödem kann nicht vollständig geheilt werden. Mit der richtigen Lipödem Behandlung ist jedoch eine deutliche Linderung möglich. Zusätzlich kannst du mit Sport und einer gesunden Ernährung zu einem besseren Wohlbefinden beitragen.