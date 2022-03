Lil Bo Weep: Rapstar stirbt mit nur 22 Jahren!

Lil Bo Weep konnte sich im Netz eine Community aufbauen und hatte eine riesige Fanbase. Denn der Rapstar konnte das Netz mit ihrer Musik begeistern. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Im Alter von nur 22 Jahren ist der Web-Star überraschend verstorben.

Die Rapperin, welche mit bürgerlichem Namen Winona Brooks hieß, verbreitete ihre Songs im Netz. Die Hits kamen bei den Fans extrem gut an und verbuchte mehr als 130.000 Abonnenten. Ihre Hits wurden millionenfach angehört, das erste Werk veröffentlichte sie bereits im Jahr 2015. Doch nun bestätigt ihre Familie: Im Alter von nur 22 Jahren ist Lil Bo Wrep verstorben.

Familie gibt Todesnachricht von Lil Bo Weep bekannt

„An diesem Wochenende haben wir den Kampf um das Leben meiner Tochter und den Kampf gegen ihre Depression, Traumata und Drogenprobleme verloren“, teilten ihre Angehörigen in einem Statement bei Facebook mit. „Sie kämpfte hart gegen ihre Dämonen, so wie wir es an ihrer Seite alle taten“, heißt es weiter. Nähere Details zur Todesursache gibt es also nicht – auch, ob es sich möglicherweise um einen Suizid handelt, ist völlig unklar.

Ihr Vater teilte ebenfalls emotionale Zeilen im Netz. „Als ihr Vater bin ich über alle Maße stolz auf sie, sie ist meine Heldin, meine Tochter und meine beste Freundin, die ich so sehr liebe“, schrieb er. Und auch der Schock bei den Fans sind riesig. Ihre Community wünscht der Familie viel Kraft in der schweren Zeit. Schon gelesen? Heath Freeman: Bones-Star mit nur 41 Jahren verstorben!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.