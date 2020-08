Like Me – I’m Famous: Das sind die Kandidaten!

Die Jagd nach Likes ist eröffnet! Doch ein hübsches Bild reicht hier nicht. In der neuen RTL-Show „Like Me – I’m Famous“ müssen zehn Stars fernab von Social Media und ganz ohne Filter glänzen.

Gemeinsam ziehen sie in eine luxuriöse Villa, in der es nur eine Mission gibt: Die Beliebtheitsskala nach ganz oben klettern. Denn am Ende jeder Folge vergeben sich die Promis gegenseitig Likes – und wer die wenigsten hat, fliegt raus. Aber wie überzeugt man die anderen von sich? Welcher Star bleibt loyal und authentisch? Wer manipuliert die anderen zu seinem Vorteil? Und wer schafft es, auch mit wenig Support der Gruppe weit zu kommen?

Denn auch für die weniger beliebten Promis gibt es Hoffnung: Extra Likes können in Fame Games erspielt und sogar von den Konkurrenten abgekauft werden! Strategie, Charme und Kampfgeist sind gefragt. Denn der Promi mit den meisten Likes verlässt das Haus nicht nur als Gewinner, sondern auch mit einem Preisgeld – wie hoch das ausfällt, hängt allerdings vom Verhandlungsgeschick der Stars ab!

Das sind die Kandidaten

Helena Fürst

Kämpferin mit großem Herz oder Superzicke? Helena Fürst (46) wurde als “Anwältin der Armen” bekannt, zeigte aber im RTL-Dschungelcamp und im “Sommerhaus der Stars”, dass auch lautstarke Auseinandersetzungen und das Spinnen von Intrigen zu ihren Kernkompetenzen gehören. Mit welcher Strategie wird sie sich ihre Likes erkämpfen wollen?

Sarah Knappik

Wo Sarah Knappik (33) auftaucht, polarisiert sie. Das hat die quirlige Blondine sowohl bei GNTM, als auch im Dschungel bei RTL bereits bewiesen. Kann sie ihr Nerv-Image mit Likes wieder ausbügeln?

Filip Pavlović

Im Sammeln von Rosen ist Filip Pavlović (27) bereits geübt, aber kann er auch Likes abräumen? 2018 kämpfte er um das Herz von “Bachelorette” Nadine Klein, ein Jahr später suchte er bei “Bachelor in Paradise” (RTL) vergeblich die Liebe. Ob ihm Likes mehr Glück bringen als Schnittblumen?

Yasin Cilingir

Auf Yasin Cilingir (28) warten in der Villa gleich zwei Herausforderungen: Neben dem Kampf um Likes muss er auch seine Treue beweisen. Denn Yasin lernte letztes Jahr bei “Love Island” zwar seine jetzige Verlobte kennen und lieben, allerdings verdrehte ihm auch Kandidatin Dijana ordentlich den Kopf. Und die wird Yasin bei “Like Me – I’m Famous” wieder treffen…

Dijana Cvijetic

Ob Dijana Cvijetic (26) schon ein paar Likes von Mitstreiter Yasin sicher hat? Erst letztes Jahr machte sie ihm bei “Love Island” schöne Augen – aber auch die anderen Männer verzauberte sie mit ihrer Art. Kann die Ex-Miss Universe Schweiz bei “Like Me – I’m Famous” ihre Mitstreiter ebenfalls um den Finger wickeln?

Aurelio Savina

Kaum ein Mann würde sich selbst wohl mehr Likes geben wollen als “der Mann” Aurelio Savina (42). Bei der „Bachelorette“ blitzte er 2014 allerdings eiskalt ab und auch bei “Bachelor in Paradise” eroberte er im letzten Jahr leider keine Dame. Ob die Promis bei “Like Me – I’m Famous” wohl dem Charme von “Italiens schönstem Model” verfallen?

Melanie Müller

Dschungelkönigin und Party-Queen: Nachdem Melanie Müller (32) 2013 ihre Reize beim RTL-“Bachelor” einsetzte, folgte ein Jahr später die Krönung im Dschungelcamp. Und auch den Ballermann hat die Zweifach-Mama als Sängerin längst erobert. Werden sich die anderen Kandidaten vor ihrer Majestät verneigen und ihr die gebührenden Likes zukommen lassen?

Don Francis

Der König kütt! Mit dabei ist auch der Party-Papst von Lloret de Mar Don Francis (46). Der ehemalige Bordellbesitzer und heutige Schlager-König von der Costa Brava hat schon einige wilde Nächte hinter sich. Auch im Haus wird er den anderen Promis ordentlich einheizen, um ihre heißbegehrten Likes zu bekommen!

Juana Princess

Das Schlager-Sternchen Juana Princess (35) gibt auf der Bühne alles. Auch bei “DSDS” und “Das Supertalent” hat sie bereits versucht, ihr Können zu beweisen. Aber der große Durchbruch will auch nach ihrer Single “Und heute geh ich fremd” noch nicht so richtig kommen. Ob sie beim Likes sammeln mehr Erfolg hat und jetzt richtig durchstartet?“

Alexander Molz

Alexander Molz (24) stand für “Köln 50667” fast vier Jahre als Pablo vor der TV-Kamera, wo ihm die Herzen der Zuschauerinnen zuflogen. Auch auf Instagram macht Alexander immer eine gute Figur – doch reicht ein knackiges Sixpack im Haus für genügend Likes? TVNOW zeigt „Like Me – I’m Famous“ ab dem 11. August und RTL am 18. August 2020 um 22:30 Uhr.