Liebeskummer überwinden: Diese 7 Blitztipps helfen!

Es tut richtig weh, wenn eine Beziehung zerbricht und man braucht viel Zeit, um darüber hinwegzukommen. Sehnsucht, Wut und Einsamkeit – es ist nicht einfach, den Liebeskummer zu überwinden. Doch auch für gebrochene Herzen gibt es einen Notfallplan! KUKKSI verrät, welche Blitztipps gegen Liebeskummer helfen.

Nun ist es wirklich passiert: Die Beziehung ist zerbrochen! Es ist plötzlich alles anders, als zuvor und der Trennungsschmerz ist riesig. Liebeskummer hat man aber auch dann, wenn man sich in jemanden verliebt hat, aber der jenige die Gefühle nicht erwidert. Es ist gar nicht so einfach in der Liebe – aber es gibt einige Tipps, womit du den Liebeskummer schnell überwinden kannst.

Das sind die besten Tipps gegen Liebeskummer

Lass deinen Gefühlen freien Lauf

Wenn die Trennung noch frisch ist, kann man ruhig seine Gefühle zeigen – da hilft es nichts, zu versuchen, das alles mit Fassung zu nehmen. Heulen, schluchzen oder schreien – lass es einfach raus!

Rede mit deiner BFF darüber

Es hilft nichts, wenn man alles in sich hineinfrisst oder versucht, den Kummer allein zu verarbeiten. Rede mit deiner BFF darüber, welche immer ein offenes Ohr für dich hat – das kann dir definitiv weiterhelfen.

Erkenne seine Macken

Dein Ex-Lover war einfach der wundermvollste Mensch und nun ist er weg – doch Moment mal! Er hat dir schließlich auch das Herz gebrochen. Du solltest dir auch über seine negativen Seiten klarwerden wie beispielsweise seine merkwürdigen Bemerkungen oder Sturheit.

Stalke nicht deinen Ex

In in den sozialen Netzwerken zu stalken, was er nun nach der Trennung so treibt, hilft dir nicht weiter – ganz im Gegenteil: Es kann dich noch mehr verletzen. Du solltest dich in der Phase definitiv NUR auf dich konzentrieren.

Lenke dich ab

Es nützt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Versuche so weiterzuleben, wie bisher – gehe deiner Arbeit nach oder treibe Sport. So kannst du auf andere Gedanken kommen und deinen Ex schneller vergessen. Und mache Dinge, die dir einfach gut tun.

Neue Rituale

Es gab mit Sicherheit einige Dinge, die während der Beziehung auf der Strecke geblieben sind – das kannst du jetzt alles nachholen. Treffe alte Freunde, die du länger nicht gesehen hast, mache einen Shopping-Marathon oder bleibe sonntags einfach im Bett liegen.

Flirten statt Herzschmerz

Die alte Liebe ist zerbrochen – da ist dir eigentlich nicht der Sinn danach, direkt jemand anderen zu daten. Doch genau das solltest du tun! Denn es bringt dich definitiv auf andere Gedanken. Nimm also jede Einladung an, die du bekommst.