Liebes-Outing: Jessica Paszka macht Liebe zu Johannes Haller offiziell!

Manchmal braucht man eben einen zweiten Anlauf, um sich zu vergewissern, dass er Mr. Right ist. Das dachte sich auch die “Bachelorette” Jessica Paszka, die nun ihre Beziehung mit Ex-Kandidat Johannes Haller öffentlich postet. Seit einiger Zeit gab es Gerüchte zu den beiden.

Da hat es wohl gefunkt zwischen der “Bachelorette” und ihrem Vize! Jessica Paszka und Johannes Haller haben nach wochenlangen Gerüchten ihr Liebesglück nun offiziell gemacht. Schon seit einiger Zeit spekulieren die Fans, ob da was zwischen ihr und dem Zweitplatzierten aus der Kuppelshow geht. Heiße Küsse konnte man schon bei dem gemeinsamen Urlaub auf Ibiza sehen – doch offiziell wollten es beide noch nicht machen. Nun haben sie sich aber dazu entschieden, ihr Glück öffentlich zu teilen.

Jessica und Johannes frisch verliebt

Zwar hatte sich Jessica vor drei Jahren eigentlich für den Musiker David Friedrich entschieden, doch dieser sollte es dann wohl doch nicht sein. Nach wochenlangen Gerüchten ist es nun endlich raus: Johannes und Jessica sind ein Paar! Auf Instagram posten beide ein fast identisches Bild, ohne große Caption. Aber die wird bei so einem Bild auch nicht benötigt. Zu sehen sind beide am Meer auf der Insel Ibiza, natürlich die Arme um den jeweils anderen gelegt.Bei dem Bild von Johannes sieht man die beiden sich sogar beinahe küssen!

Jessica völlig überwältigt von Resonanz

Jessica richtet noch ein paar Worte an ihre Instagram-Community: “Ich wollte mich für die ganzen Nachrichten von euch bedanken. Ich bin super überwältigt und hätte niemals gedacht, dass euch mein Privatleben so interessiert.” Die Ex-“Bachelorette” ist total überrascht von dem Zuspruch, den sie erreicht. Für sie ist die Resonanz zu ihrer Liebeserklärung völlig unerwartet “Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte ich gestern geheiratet”, beichtet sie in ihrer Instagram-Story.